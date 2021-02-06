وضعیت ناامیدکننده بازار کار آمریکا در شروع سال جاری میلادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت کار آمریکا دیشب اولین گزارش ماهانه مشاغل در سال ۲۰۲۱ و دولت بایدن را منتشر کرد که نشان می‌دهد وضعیت بازار کار این کشور به سطح مورد انتظار نرسیده است.

طبق گزارش وزارت کار آمریکا اقتصاد این کشور در ماه ژانویه ۴۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری را به ۶.۳ درصد کاهش داده است.

این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی کرده بودند بازار کار آمریکا در این ماه ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کند و نرخ بیکاری در ۶.۷ درصد ثابت باقی بماند.

البته باید اشاره کرد که بسیاری از کارشناسان وال‌استریت انتظار عملکرد خیلی بهتری داشتند؛ سیتی‌گروپ پیش‌بینی کرده بود این ماه ۲۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود.

همچنین گزارش وزارت کار نشان داد که در این ماه ۴۰۶ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند و نرخ مشارکت نیروی کار در این بازار به ۶۱.۴ درصد افت کرده است.