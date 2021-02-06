به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به این شرح است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد: طرح جهش تولید و تامین مسکن (ارجاع از جلسه علنی)

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نحوه کمک‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی

- گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هر گونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح جهش تولید دانش بنیان

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی

- گزارش کمیسیون مشترک در مورد: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده