به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، شاخصهای سهام آمریکا در معاملات دیشب، جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران)، رشد کردند و دوباره رکوردهای تاریخی جدیدی به ثبت رساندند تا بهترین هفته خود از ماه نوامبر را به ثبت برسانند.
سرمایهگذاران امیدوارند گزارش اشتغال ناامیدکننده برای ماه ژانویه باعث افزایش احتمال تصویب سریعتر بسته مالی جدید آمریکا شود.
میانگین صنعتی داو جونز با رشد سهام نایکی و سیسکو ۰.۳ درصد تقویت شد و به ۳۱٫۱۴۸.۲۴ واحد رسید.
اساندپی ۰.۴ درصد رشد کرد و به رکورد جدید ۳٫۸۸۶.۸۳ واحد رسید. کامپوزیت نزدک هم ۰.۶ درصد رشد کرد و به رکورد تاریخی جدید ۱۳٫۸۵۶.۳۰ واحد رسید.
هر سه شاخص سهام آمریکا بهترین عملکرد هفتگی خود از ماه نوامبر تا کنون را به ثبت رساندند. داوجونز ۳.۹ درصد، اساندپی ۴.۷ درصد و نزدک ۶ درصد رشد کردند.
وزارت کار آمریکا آمار ماه ژانویه را منتشر کرد که نشان میداد وضعیت بازار کار آمریکا در این ماه کمتر از حد انتظار کارشناسان بوده است.
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