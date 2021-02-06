آغاز روند افزایشی کرونا در آذربایجان غربی/۳ بیمار جان باخت

جواد آقازاده در خصوص آخرین وضعیت بیماران کرونایی در استان به خبرنگار مهر گفت: با افزایش تعداد بستری‌ها در ۲۴ ساعت گذشته شاهد روند افزایشی بیماری کرونا در استان هستیم که کنترل این روند نیازمند همراهی مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی با هشدار نسبت به عادی انگاری شیوع ویروس کرونا، اضافه کرد: اگر چه امروز شرایط مساعدتری در خصوص کرونا را شاهد هستیم اما عادی‌انگاری بزرگترین تهدید برای برهم‌زدن این وضعیت است.

آقازاده با اشاره به فوت سه بیمار کرونایی در استان طی ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد: در شبانه روز گذشته با جان باختن سه بیمار کرونایی در ارومیه، شاهین دژ وشوط، مجموع فوتی‌های کرونا در استان به سه هزار و ۵۳۲ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مجموع بیماران بستری به ۳۹۲ نفررسیده است، اضافه کرد: در این مدت با بستری شدن ۷۷ بیمارجدید آمار بیماران بستری کرونایی در استان به ۳۹۲ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه از بیماران بستری شده، ۱۲۷ نفر در آی سی یو و از این تعداد ۲۶ نفر تنها با استفاده از ونتیلاتور قادر به تنفس هستند، گفت: در این مدت نتایج آزمایش ۲۵۲ بیمار مراجعه کننده به مراکز درمانی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: برگزاری هر اجتماعی در استان با حضور مردم یا مسئولان در هر مکان و زمانی، خطرآفرین بوده و احتمال شیوع دوباره کرونا را فراهم می‌کند.