به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الریاضیه عربستان به نقل از یک منبع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد AFC قصد دارد مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا را به صورت متمرکز برگزار کند و کشورهایی که خواهان میزبانی هستند، می‌توانند درخواست خود را ارائه بدهند.

بنا بر گزارش این روزنامه، کنفدراسیون آسیا پیشنهاد داده است مرحله هفتم تا دهم انتخابی جام جهانی از ۳ تا ۱۵ ماه ژوئن (۱۳ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰) برگزار شود و این پیشنهاد مورد موافقت فیفا قرار گرفته است.

در بخشی از خبر الریاضیه آمده است: «انجام مسابقه در ماه مارس (فروردین) بعید است مگر در موارد خاص. همین منبع اظهار کرد که کمیته مسابقات AFC توصیه کرده است مسابقات از ۲۵ مارس آغاز شود و در ماه ژوئن به نتیجه برسد.»

در این خبر همچنین تاکید شده است که کشورهایی که در بازی رفت میزبان بوده‌اند، در بازی با همان حریف برای گرفتن میزبانی متمرکز در اولویت نیستند و ممکن است دیدارها به زمین بی طرف منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر طرح AFC برای برگزاری متمرکز بازی‌ها به تصویب نهایی برسد و فدراسیون فوتبال ایران در گرفتن میزبانی بازی‌های برگشت ناکام بماند، تیم ملی کشورمان متحمل ضرر بزرگی خواهد شد چرا که سه بازی برگشت ایران مقابل هنگ کنگ، بحرین و عراق که حساسیت زیادی دارد به جای ایران در یک کشور دیگر برگزار می‌شود.

علاوه بر این، با استناد به ادعای الریاضیه، اگر عراق یا بحرین بتواند میزبانی این گروه را از آن خود کند، احتمال انتقال بازی‌های تیم ملی کشورمان با این تیم به زمین بی طرف وجود دارد.