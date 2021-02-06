۶۵۷۰ فقره سند بنیاد علوی به مردم گلستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با برخی از استان های کشور و با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس بنیاد مستضعفان، آیین واگذاری اسناد املاک بنیاد علوی در گلستان برگزار شد.

در این آیین که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار گلستان و برخی از مسئولان برگزار شد، ۶ هزار و ۵۷۰ فقره سند به مردم اهدا شد.

از این تعداد ۶ هزار و ۴۸۱ فقره سند مسکونی، ۵۳ فقره کشاورزی و ۳۶ فقره سند تجاری است که چهار میلیون و ۱۲۱ هزار مترمربع را شامل می شود.

ارزش مجموع سندهای زمین های واگذار شده بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال است.

در مجموع تاکنون در گلستان ۵۲ هزار و ۹۲۰ سند بنیاد علوی با مساحت ۲۶۴ میلیون مترمربع زمین واگذار شده است.