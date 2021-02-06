اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح سیاستهای حزب موتلفه و شورای وحدت برای انتخابات شورای شهر و روستا گفت: در حزب موتلفه تصمیم گرفتیم هر استانی به صورت مستقل در مسائل انتخابات شورای شهر، روستا و عشایر اقدام کند، چون معتقد به تصمیمگیری در تهران برای مسئولین استانهای دیگر نیستیم.
وی افزود: هر کدام از اعضا باید در کنار هم در استانها جمع شوند، افراد مطلوب خود را بررسی کرده و بهترین را انتخاب کنند؛ در نهایت نیز به مرکز اطلاع دهند، این سیاست حزب موتلفه است.
بادامچیان ضمن تاکید بر اینکه حزب موتلفه اسلامی و شورای وحدت در مسئله انتخابات شوراهای شهری و روستایی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: در این زمینه، به کمک جامعه روحانیت مبارز، تشکلهای ارزشگرای انقلاب اسلامی و با همه اقشار و گروهها برای استانها و نیز برای تهران در حال فعالیت هستیم.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین ادامه داد: شناسایی افراد مناسب از طریق تشکیلات، حوزهها و اعضای حزب موتلفه اسلامی که در محلههای مختلف تهران هستند، صورت میگیرد تا بررسی شود که در ۱۱ تخصصی که بطور کلی برای شورای شهر لازم است، چه اطلاعات و ظرفیتهایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، شورای وحدت ممانعتی با ورود کسانی که خود را مطرح و معرفی میکنند، ندارد گفت: تصمیم بر این است که از بین کاندیداهایی که توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدهاند، به کمک جمعی از روحانیون، احزاب ارزشگرا، شخصیتها و قشرهای مختلف، فردی افضل را انتخاب و برای رأی دادن او را معرفی کنیم.
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