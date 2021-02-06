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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۵

بادامچیان در گفتگو با مهر:

مؤتلفه برای انتخابات شوراها با شورای وحدت همکاری می‌کند

مؤتلفه برای انتخابات شوراها با شورای وحدت همکاری می‌کند

دبیرکل حزب موتلفه از همکاری حزب متبوع خود با شورای وحدت در انتخابات شوراهای شهر خبر داد و گفت: برای احراز صلاحیت کاندیدا، ۱۱ تخصصی که بطور کلی برای شورای شهر لازم است را بررسی می کنیم.

اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح سیاست‌های حزب موتلفه و شورای وحدت برای انتخابات شورای شهر و روستا گفت: در حزب موتلفه تصمیم گرفتیم هر استانی به صورت مستقل در مسائل انتخابات شورای شهر، روستا و عشایر اقدام کند، چون معتقد به تصمیم‌گیری در تهران برای مسئولین استان‌های دیگر نیستیم.

وی افزود: هر کدام از اعضا باید در کنار هم در استان‌ها جمع شوند، افراد مطلوب خود را بررسی کرده و بهترین را انتخاب کنند؛ در نهایت نیز به مرکز اطلاع دهند، این سیاست حزب موتلفه است.

بادامچیان ضمن تاکید بر اینکه حزب موتلفه اسلامی و شورای وحدت در مسئله انتخابات شوراهای شهری و روستایی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: در این زمینه، به کمک جامعه روحانیت مبارز، تشکل‌های ارزشگرای انقلاب اسلامی و با همه اقشار و گروه‌ها برای استان‌ها و نیز برای تهران در حال فعالیت هستیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین ادامه داد: شناسایی افراد مناسب از طریق تشکیلات، حوزه‌ها و اعضای حزب موتلفه اسلامی که در محله‌های مختلف تهران هستند، صورت می‌گیرد تا بررسی شود که در ۱۱ تخصصی که بطور کلی برای شورای شهر لازم است، چه اطلاعات و ظرفیت‌هایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، شورای وحدت ممانعتی با ورود کسانی که خود را مطرح و معرفی می‌کنند، ندارد گفت: تصمیم بر این است که از بین کاندیداهایی که توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده‌اند، به کمک جمعی از روحانیون، احزاب ارزشگرا، شخصیت‌ها و قشرهای مختلف، فردی افضل را انتخاب و برای رأی دادن او را معرفی کنیم.

کد مطلب 5139872

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