جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش باران و برف سطح تمام جاده‌های استان زنجان خیس و لغزنده است.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش باران و برف مه موضعی در جاده‌های استان حاکم شده است که در این میان رانندگان آستانه دید خود را تقویت کنند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان با بیان اینکه برف و کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان حاکم شده است، گفت: همچنین مه غلیظ ارتفاعات کوهستانی را فرا گرفته و رانندگان در این محورها تردد نکنند.

یوسفی تاکید کرد: رانندگان برای تردد در جاده‌های استان حتماً خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و تمهیدات گرمایشی را مد نظر قرار دهند.

وی گفت: براساس گزارش هواشناسی بارش باران و برف تا اواخر روز یکشنبه در استان تداوم دارد و از مردم درخواست می‌شود از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان تصریح کرد: در طرح راهداری زمستانی استان ۵۰۰ راهدار در ۳۰ راهدارخانه فعالیت می‌کنند و در حال حاضر با توجه به بارش باران و برف مشکلی در جاده‌های استان رخ نداده و تمام راههای اصلی و فرعی باز است.