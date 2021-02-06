خروج فاضلاب شهری همدان از روستای دستجرد لالجین معضل بزرگ بهداشتی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: روستای دستجرد که یکی از روستاهای توابع شهر لالجین و در ۹ کیلومتری شهرستان بهار قرار دارد، دارای توانمندی بالایی در ایجاد اشتغال پایدار است و میتوان گفت از قطبهای تولید پوشاک است.
این روستا با مشکل فاضلاب دست به گریبان بوده و این مسئله اهالی این روستا را با معضلات متعدد بهداشتی و زیست محیطی مواجه کرده است.
ساکنین روستای دستجرد مدتها است با استشمام بوی نامطبوع و گرفتاری به انواع بیماریها از محل خروجی رودخانه فاضلاب در نزدیکی محل سکونتشان اظهار گلایه دارند و برای حل مشکل خود از مسئولان متولی درخواست رسیدگی کردهاند.
رضایی عضو شورای اسلامی روستا در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: با توجه به اینکه آبهای سطحی به صورت فصلی در این رودخانه جریان دارد، و همچنین موارد انسانی دیگر، لذا این عوامل باعث ایجاد بوی بسیار بد شده و این امر نه تنها زندگی را به کام اهالی منطقه تلخ کرده بلکه سلامت آنان را در معرض خطر قرار داده است.
وی با بیان اینکه دفع فاضلاب در زمین در حال حاضر از کمترین هزینه برخوردار است ولی اثرات بدی برای آینده دارد، گفت: پسماند در این منطقه روانه میشود که خواهشمندیم پوشش رودخانه را انجام دهند تا حداقل هم از صدمات جسمانی جلوگیری شود و هم بوی بد را کاهش دهد.
عضو شورای اسلامی روستای دستجرد با اشاره به اینکه برای پیگیری موضوع با مراجعات متعدد به مسئولان ادارات و دستگاههای متولی و رایزنیهای فراوان انجام دادهایم، گفت: بارها گفتند که بودجه نیست و در طرح قرار ندارد انتظار میرود که مسئولان برای رفع مشکل مردم این منطقه اقدامات شایستهای انجام دهند.
وی ادامه داد: عدم لایروبی و لایه پوشاننده از مشکلات اصلی است که بسیار برای همسایگان مشکل ایجاد کرده و باعث بروز بیماری در این منطقه شده است.
آقای دستجردی که از ساکنان نزدیک به رودخانه است گفت: رودخانه عمومی روستا که زمانی مسیری برای عبور آب جاریشده از سرچشمههای سیمینه رود بود یکی از راههای انتقال بخشی از آب به اراضی پاییندست بوده، امروزه بهعنوان یک شاهراه انتقال فاضلاب شهری و به نوعی مناطق بالادستی، شده است.
وی گفت: نزدیک به ۳۰۰ خانوار در این منطقه ساکن هستند و وقتی گرما میشود اصلاً دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم که بارها دچار بیماری شدهایم.
انتظار میرود در برهه از زمان که بیماریهای مختلفی از قبیل کرونا گریبان گیر خانوادهها شده و اینگونه موارد و مشکلات در روستاها به ویژه روستای دستجرد که دچار مشکل رودخانه فاضلاب شهری همدان نیز هستند که مشکلات بهداشتی را پدید آورده مسئولان شهرستان توجه ویژه ای به این مطالبه اهالی داشته باشند.
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