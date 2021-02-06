حضور ۲۰ آزادکار مازنی در اردوی تیم ملی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان در حالی طی روزهای ۱۸ تا ۲۸ بهمن ماه در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود که ۲۰ کشتی‌گیر مازنی در این تمرینات حضور خواهند داشت.

اسامی آزادکاران مازنی دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، رحمان عموزاد خلیلی، علیرضا سرلک

۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی

۶۵ کیلوگرم: بهنام احسان پور، امیرمحمدیزدانی، سید حسن عبادی

۷۰ کیلوگرم: عرفان الهی، مهدی عشقی

۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، کامران قاسم پور، احمد بذری، امیرحسین فیروزپور

۹۲ کیلوگرم: محمد علی تبار

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، محمدحسین محمدیان، مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاج کناری، محمد اصلانی، حسن طهماسبی و تورج کفایی

ماساژور: سجاد امیری

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

مدیر فنی: محسن کاوه