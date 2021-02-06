۳ هزار تن شکر ماهانه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

حسن شمسی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار تن شکر ماهانه در چهارمحال و بختیاری برای مصرف خانوار توزیع می‌شود، اظهار داشت: بخشی از شکر مورد نیاز خانوار در چهارمحال و بختیاری بسته بندی و در فروشگاه‌های بزرگ استان توزیع می‌شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار تن شکر برای توزیع در واحدهای صنفی و صنعت استان اختصاص یافته است.

وی گفت: دو هزار و ۲۰۰ تن برای مصرف ۸۰۰ واحد صنفی و سه هزار و ۳۰۰ تن به‌منظور مصرف ۳۵ واحد صنعتی اختصاص داده شد.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه داد: شکر مورد نیاز برای بازار شب عید در این استان تأمین شده است و کمبودی در زمینه شکر در سطح استان وجود ندارد.