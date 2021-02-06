اجرای همزمان دو طرح فروش محصولات سایپا به مناسبت دهه مبارک فجر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا ضمن اعلام این خبر، افزود: در این شیوه فروش ابتکاری، ۶ مدل از محصولات سایپا به صورت فروش فوق العاده و ۹ مدل از محصولات به صورت پیش فروش یکساله عرضه میشود و مشتریان امکان مشارکت در یک یا هر دو طرح عرضه را دارند.
حسین کاظمی توضیح داد: فرآیند ثبت نام مشتریان در این شیوه عرضه محصولات به شکلی طراحی شده که مشتریان میتوانند در هر یک از طرحها یا هر دو طرح فروش ثبت نام کنند و در روز قرعه کشی، ابتدا منتخبین فروش فوق العاده مشخص میشود و سپس سایر ثبت نام کنندگان در قرعه کشی طرح پیش فروش با موعد تحویل یک ساله شرکت داده خواهند شد.
به گفته کاظمی متقاضیان مشارکت در این طرحهای فروش میتوانند از ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۸ بهمن ماه به مدت سه روز و به صورت ۲۴ ساعته با ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس https://saipa.iranecar.com اطلاعات شخصی را وارد کرده و پس از دریافت کدکاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام کنند.
معاون بازاریابی و فروش سایپا ادامه داد: در این طرحهای فروش خودروهای سایپا ۱۵۱، تیبا صندوقدار و تیبا ۲، ساینا و کوییک دندهای به همراه کوییک.آر در طرح فروش فوق العاده و خودروهای شاهین، تیبا صندوقدار و تیبا ۲، ساینا و کوییک دندهای، سایپا ۱۵۱، کوییک.اس، ساینا. اس و کوییک.آر نیز در طرح پیش فروش با موعد تحویل حداکثر یکساله عرضه خواهند شد.
کاظمی در پایان گفت: با هدف عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی و کم کردن نقش واسطهها در بازار خودرو، محدودیتهای قبلی برای ثبت نام در این طرحهای فروش نیز در نظر گرفته شده است.
هموطنان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این طرحهای فروش به شبکه نمایندگیهای مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.
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