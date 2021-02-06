خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی ضربات سنگینی به دامداران خراسان شمالی وارد کرده است به طوری که نهاده دولتی که میلیون‌ها دلار برای خرید آن ارز دولتی تخصیص یافته در بازار یافت نمی‌شود و دامدار مجبور است برای تأمین خوراک دام خود نهاده با قیمت آزاد خریداری کند.

این امر قیمت تمام شده دام‌ها را به شدت بالا برده و دامدار به دلیل تأمین هزینه‌ها مجبور است دام مولد خود را وارد بازار فروش کند و یقیناً تبعات این اتفاق چند ماه آینده مشخص خواهد شد.

برای حل مشکل توزیع نهاده وزارت جهاد کشاورزی طرحی با نام پلاک‌کوبی دام را ارائه و اجرا کرده است؛ طرحی که دامداران از ایرادات ریز و درشت آن گلایه دارند. به این منظور با یکی از دامداران خراسان شمالی به صحبت نشستیم.

ابهامات طرح پلاک‌کوبی

رضا صفایی در گفتگو با مهر با اشاره به سیاست جدید جهاد کشاورزی در سهمیه بندی و تحویل نهاده دامی به دامداران اظهار داشت: حدود ۲ ماه قبل سازمان جهاد کشاورزی با نصب پلاک و جمع‌آوری دفترچه‌ها و پرونده‌های گذشته درصدد به روز رسانی و اتخاذ یک سیاست جدید برآمد.

این دامدار در ادامه با اشاره به اینکه به ازای پلاک گذاری از هر دام مبلغی در حدود ۳ هزار تومان از دامداران دریافت می‌شود، گفت: اصل این عمل پسندیده و قابل ستایش است اما فرآیند به درستی طی نمی‌شود زیرا در قانون پیش بینی نشده که ذبح و زاد و ولد دام‌ها به چه صورت خواهد بود.

وی پلاک گذاری را منشأ یک نارضایتی جدید در بین قشر زحمتکش دامدار عنوان کرد و افزود: بسیاری از دامداران پس از پرداخت هزینه و نصب پلاک بر روی دام‌های خود انتظار برخورداری حداکثری از سهمیه خوراک دام دارند؛ این در حالی است که بسیاری از دامداران پس از این اتفاق در تهیه نهاده اندک خود نیز دچار مشکل هستند.

شفافیتی که وجود ندارد

صفایی یکی دیگر از ایرادات پلاک گذاری را عدم شفافیت سازمان جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد: در هنگام پلاک گذاری میزان نهاده تخصیصی، میزان سهمیه و قیمت را به دامدار اعلام نمی‌کنند لذا با این اقدام صرفاً برای دامدار توقع ایجاد کرده‌اند.

این دامدار بجنوردی در ادامه نسبت به کیفیت کنسانتره در استان نیز انتقاد کرد و گفت: در گذشته کشاورزان و دامداران نهاده‌های خام مانند جو و ذرت را دریافت می‌کردند و خودشان با حداقل امکانات کنسانتره تولید می‌کردند اما این روزها کنسانتره با کیفیت نامطلوب دریافت می‌کنند.





وی در انتها تاکید کرد: با توجه به نگرانی و گلایه به جای دامداران نسبت به کیفیت کنسانتره تولیدی، یکی از مطالبات و توقعات تقویت ابزار نظارتی در سازمان جهاد کشاورزی است.

امید دامداران ذبح شد

یکی دیگر از دامداران در گفتگو با مهر با گلایه از روند پلاک‌کوبی و بلاتکلیفی محض دامداران اظهار کرد: در ابتدای این طرح ما نسبت به تضمین تخصیص نهاده بسیار امیدوار شدیم اما این امید ما بسیار زود رنگ باخت.

وی که تمایلی به افشای نام خود در این گزارش نداشت در ادامه تصریح کرد: تخصیص ماهانه ۳ کیلو نهاده به ازای هر گوسفند بسیار اندک است و جوابگوی نیاز دام نیست؛ اگر زمان پلاک گذاری این میزان سهمیه را به اعلام می‌کردند قطعاً از این کار امتناع می‌کردیم.

این دامدار با اشاره به اختلاف قیمت ناچیز قیمت نهاده آزاد و دولتی در بازار گفت: کنسانتره در بازار آزاد کیلویی ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است و این عدد در بازار دولتی ۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌باشد لذا تفاوت زیادی وجود ندارد.

وی در ادامه با گلایه نسبت به کیفیت پایین نهاده‌های تولیدی در کارخانه‌های استان افزود: در بسیاری از موارد ما شاهد مخلوط نمودن مواد دیگر مانند تفاله نیشکر با ذرت و جو دولتی هستیم که این اقدام علاوه بر کاهش کیفیت، قیمت را نیز پایین می‌آورد اما باز هم کارخانه نهاده را با قیمت بالا به فروش می‌رساند.

نگهداری دام به صرفه نیست / لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی

علی یزدانی، یکی دیگر از دامداران خراسان شمالی نیز در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر عدم صرفه نگهداری دام در شرایط فعلی، به لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی قوی از جانب سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: با هدف تضمین زنجیره تولید گوشت قرمز و لبنیات باید سیاست‌های حمایتی اجرا شود.

این دامدار اهل خراسان شمالی نیز با گلایه از کیفیت کنسانتره تولیدی و در اختیار گذاشته شده به کشاورزان و دامداران نسبت به افزایش نظارت و افزایش کیفیت کنسانتره تاکید کرد و خواهان تعیین تکلیف پلاک‌های نصب شده بر روی دام‌ها شد.

پلاک‌کوبی صرفاً برای تأمین نهاده نیست / پایان پلاک‌کوبی تا نوروز

علیرضا یوسفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در گفتگو با مهر در خصوص پلاک‌کوبی دام در خراسان شمالی اظهار کرد: پلاک‌کوبی صرفاً برای تأمین نهاده نیست؛ یکی از خدماتی که با پلاک‌کوبی می‌شود دریافت کرد تأمین نهاده است لذا اعلام کردیم اگر دامداری پلاک‌کوبی انجام ندهد به او نهاده داده نخواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: در حد انتظار دامداران نهاده تأمین نشده است زیرا توانش را نداریم اما در سال‌های گذشته حدود ۱۵ هزار تن جو وارداتی توزیع می‌کردیم در حالی که تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن توزیع شده است.

وی افزود: قیمت نهاده‌های توزیعی با بازار زیاد است لذا تقاضا به صورت بی رویه بالا رفته به طوری که عده‌ای سهمیه جو خود را آزاد فروخته‌اند اما اکنون توقع جو دولتی دارند.

یوسفی در خصوص اعتراض دامداران به کیفیت کنسانتره تصریح کرد: کیفیت کنسانتره فرمول خاصی دارد و با هر کارخانه‌ای که آن را رعایت نکند برخورد خواهد شد و طی روزهای گذشته تعدادی از کارخانه‌ها به علت تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در انتها گفت: مهلتی که وزارت خانه برای پلاک‌کوبی قرار داده تا پایان بهار سال آینده است اما در استان تاکید کرده‌ایم که تا پایان سال این روند به اتمام برسد.

وزارت جهاد کشاورزی ایرادات را رفع کند

سید محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به لزوم تقویت ابزار نظارتی سازمان جهاد کشاورزی بر کارخانه‌های تولید کنسانتره تاکید کرد: باید کنسانتره با کیفیت در اختیار دامداران عزیز قرار بگیرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نفس عمل پلاک‌کوبی دام‌ها به شرط رعایت برخی نکات خوب است ولی برخی ایرادات نسبت به اجرای این طرح وارد است که امیدواریم جهاد کشاورزی با اتخاذ سیاست مناسب رضایت قشر زحمتکش دامدار را جلب کند.

وی در ادامه افزود: هم اکنون سرانجام پلاک کوبی‌ها در صورت ذبح و زاد ولد جدید دام‌ها مشخص نیست و امیدواریم جهاد کشاورزی در قبال این مسئله پاسخگو باشد.

دامداران به عنوان قشر مولد جامعه باید بیش از پیش مورد حمایت دولت قرار بگیرند زیرا در صورتی که این گروه شغل خود را کنار بگذارند علاوه بر ایجاد مشکل در تأمین گوشت و لبنیات، مشکلات اقتصادی فراوانی برای آن‌ها ایجاد می‌شود که به تبع آن سایر معضلات به وجود خواهد آمد.