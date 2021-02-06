سه شرط لازم برای اجرای تعرفه های پرستاری/طرح «پرستار پیگیر» چیست

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حضرتی، روز شنبه هجدهم بهمن ۹۹، در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، به تشریح دستاوردهای حوزه پرستاری پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به دستاوردهای حوزه پرستاری، به شرایط قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گریز زد و گفت: برای اجرای این قانون سه کار لازم است که انجام شود.

حضرتی ادامه داد: تعیین منابع مالی، نحوه تعرفه گذاری و خرید خدمت و همچنین بازتوزیع آن، برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری لازم است.

وی افزود: در سال ۹۰ حدود ۵۲۷ خدمت پرستاری در قالب ۵۸ بسته خدمتی تعریف شده بود. برخی بسته ‌های خدمتی مشابه هم بودند که در بازنگری بعدی به ۱۰ بسته خدمتی رسیدیم. مطالعات انجام شده برای اجرای این قانون بازنگری شد. این بسته‌ها در سه کارگروه تخصصی دنبال می‌شود و از ۱۸۰ پرستار در این مورد نظرخواهی کردیم. جلسه کارگروه آن، هفته آینده برگزار می‌شود و امیدوارم با تکلیف رهبر معظم انقلاب و با همت و دستور وزیر بهداشت در سال ۱۴۰۰ این قانون را اجرایی کنیم. در ابتدا پایلوت آن در چند بیمارستان شبیه سازی می‌شود و بعد در کل کشور اجرایی خواهد شد. مشکل مهم تعیین منبع اجرای این قانون است که امیدوارم در کارگروه تخصصی که هفته آینده تشکیل می‌شود، تعیین تکلیف شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، به جذب ۲۴ هزار نیروی پرستاری در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اشاره کرد و گفت: جذب این تعداد نیروی پرستاری، منجر به تحول عظیمی در حوزه پرستاری شده است.

وی در ادامه به طرح «پرستار پیگیر» اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان، عدم پیگیری وضعیت آنها است. از همین رو، طرح «پرستار پیگیر» را کلید زده ایم.

حضرتی گفت: بر اساس این طرح، وضعیت بیماران تا ۶ ماه بعد از ترخیص از بیمارستان به صورت تماس تلفنی و آموزش و مشاوره، پیگیری می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد: ثبت الکترونیکی اقدامات پرستاری، یکی دیگر از برنامه‌ها و طرح‌های حوزه پرستاری است که بر همین اساس، با همکاری معاونت درمان و اداره آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بیش از ۱۰ فرم در پرونده بیمار که توسط پرستاران صورت می‌گیرد، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با عنوان این مطلب که از ابتدای شیوع کرونا در کشور تاکنون ۱۰۰ پرستار جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده‌اند، گفت: ۵۵ پرونده از این تعداد در حال بررسی است و ۳۲ نفر آنها به عنوان شهید خدمت تأیید شدند.

حضرتی افزود: طرح شهید سلیمانی که طرحی جامع و کامل است که با کمک گروه‌های جامعه اجرایی شد که معاونت پرستاری و سایر گروه‌های پرستاری هم در این طرح مشارکت داشتند و خوشحالیم که این طرح موفق بود و توانست مرگ و میرها را به سوی دو رقمی شدن سوق دهد و امیدوارم روزی این آمار مرگ و میر به صفر برسد. البته این موفقیت به هیچ عنوان نباید به معنای عادی انگاری بیماری قلمداد شود.

وی در رابطه با احتمال موج چهارم کرونا و کمبود نیروی پرستاری، اظهار کرد: طبق اعلام معاونت توسعه ۱۷ هزار و ۵۰۰ نیرو در ۲۴ بهمن ماه آزمون دارند و با دستور مقام عالی وزارت نتایج آن تا اسفند ماه اعلام می‌شود و امیدواریم این نیروها در فروردین ۱۴۰۰ جذب شوند که کمک بزرگی به جبران کمبود نیرو است. الان که بار بیمارستان‌ها کاهش یافته است یک دستورالعملی برای بیمارستان‌ها تهیه شده که پرستاران را به مرخصی تشویقی اجباری بفرستند تا با ازای هر یک ماه کار در بخش کرونا، یک روز مرخصی تشویقی اجباری داشته باشند و نمی‌توانند آن را ذخیره کنند و باید به مرخصی بروند.