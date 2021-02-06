ضرورت احیای دانشکده پرستاری اهر

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش دیشب در آئین گرامیداشت پنجاهمین سالگرد وفات دکتر حسن اهری بنیانگذار طب کودکان در ایران، با تسلیت شهادت اولین بانوی شهید مدافع سلامت شهرستان اهر اظهار داشت: پرستاران شهیدی همچون شهیده فریبا اسمعیلی برای حفظ سلامتی مردم فداکاری و جانفشانی کردند و امروز وظیفه ماست تا با عمل به توصیهها اجازه ندهیم فداکاری شهدای مدافع سلامت بینتیجه نشود.
فرماندار شهرستان اهر، معرفی مفاخر و پیشینه تاریخی و فرهنگی را بسیار مهم دانست و افزود: معرفی مفاخری همچون دکتر حسن اهری برای نسلهای جوان جامعه جزو مهمترین موضوعاتی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر پیشینه تاریخی و فرهنگی، مفاخر و بنیانهای بسیاری از حوزهها در شهرستان اهر حداقل در سطح منطقه ارسباران بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که شهرستان اهر در بسیاری از حوزهها حرفهای زیادی برای گفتن دارد و میتوانیم درک کنیم که در کدام شهرستان قبول مسئولیت کردهایم.
خدابخش با تأکید بر اینکه معرفی مفاخری همچون دکتر حسن اهری بایستی طی مستندهایی در قاب رسانه ملی انجام گیرد، گفت: با مدیرکل صداوسیما مرکز آذربایجانشرقی به صورت مکاتبهای و حضوری در رابطه با معرفی مفاخر شهرستان اهر همچون دکتر حسن اهری پیگیریهایی انجام میدهیم و از طرفی میتوانیم از ابزار هنر و جشنوارههایی همچون تئاتر کوتاه ارسباران برای معرفی مفاخر استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان اهر تصریح کرد: مطالبهی معرفی مفاخر شهرستانی، منطقهای و ملی اهر به تنهایی از عهدهی جمعی از هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه خارج است لذا باید برنامهها و اقدامات به گونهای باشد تا معرفی مفاخر به مطالبهی عمومی تبدیل شود و از سویی دیگر میتوانیم کمکاری در رابطه با معرفی مفاخری همچون دکتر حسن اهری با تشکیل گروه کاری و بررسی راهکارها جبران کنیم.
وی؛ احیای دانشکده پرستاری شهرستان اهر را از جمله اصلیترین مطالبه مردم اهر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد و گفت: دانشکده پرستاری شهرستان اهر در گذشته فعال بود اما بعد از چند فصل به تعطیلی کشیده شد، حال با همراهی و پیگیری نماینده مردم اهر و هریس در صدد احیای دانشکده پرستاری اهر هستیم چراکه عموم مردم شهرستان این موضوع را مطالبه میکنند.
خدابخش یادآور شد: اگر همافزایی به معنای واقعی کلمه صورت گیرد، قطعاً میتوانیم به نتایج مثبتی در معرفی داشتهها و مفاخر و ظرفیتهای شهرستان اهر که بتواند اهر را به جایگاه اصلی خود برساند؛ دست یابیم.
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