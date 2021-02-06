سید علی زمرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره میزان استقبال مردم خراسان‌جنوبی از اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان طی چند روز گذشته اظهار کرد: میزان استقبال مردم بسته به نوع فیلم اکران شده دارد.

معاون فرهنگی و امور سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: فیلم‌هایی که از تبلیغات رسانه‌ای بسیار خوبی برخوردار بوده‌اند به همان نسبت با اقبال مردم مواجه شده‌اند و استقبال از سایر فیلم‌ها متوسط بوده است.

زمزم با تأکید بر اینکه سینماها باید از یک سوم ظرفیت خود استفاده کنند، ادامه‌داد: پس از اتمام هر سانس، ضدعفونی کامل سالن انجام گرفته و در ورودی سالن نیز افراد تب سنجی می‌شوند.

وی با بیان اینکه با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سینماها اقبال مردم از اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر خوب بوده است، گفت: بیشترین فروش بلیط و اقبال را شب گذشته برای فیلم شیشلیک داشتیم که تمام ظرفیت سینما فردوسی بیرجند تکمیل شد.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تمامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه جشنواره در خراسان‌جنوبی اکران می‌شود، بیان‌کرد: این اکران در سینما فردوسی بیرجند و سینما پارک قاین صورت می‌گیرد.

زمزم یادآور شد: طی ایام جشنواره ۱۶ فیلم و هر فیلم نیز تنها یک بار در خراسان‌جنوبی کران می‌شود.

وی ادامه‌داد: اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر بی‌شک نقش مهمی در رونق سینماهای شهرستان‌ها و مراکز استان و افزایش رغبت و تمایل مردم به هنر هفتم دارد و یکی از رویدادهای بی‌بدیل فرهنگی در کشور است.

گفتنی است علاقه مندان می‌توانند یک روز قبل از اکران فیلم مورد نظر، نسبت به تهیه بلیت از طریق درگاه‌های cinemaTicket.org و irantic.com اقدام کنند.