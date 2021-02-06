به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن ابراهیمی اظهار داشت: اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری به طور خودکار تا پایان بهمن امسال تمدید می‌شود. هدف از این طرح رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و قطع زنجیره کروناست.



مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار افزود: با توجه به دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت، پروانه کار اتباع خارجی نیز که اعتبار آن از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۹۹ منقضی می‌شود بدون نیاز به مراجعه، تا پایان بهمن امسال تمدید خواهد شد.

وی با بیان این که ۸۶ درصد مهاجرین از افغانستان برای کسب و کار وارد کشور شده اند، گفت: ۶۰ درصد آنها در صنعت ساختمان و مابقی در بخش‌های کشاورزی، خدمات و تولید اشتغال دارند.