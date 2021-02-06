به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال در حالی روز جمعه به پایان رسید که بی اخلاقی‌ها به اوج خود رسید و شاهد خشونت از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم شهرداری ارومیه بودیم.

پیش از آغاز دور برگشت مسابقات، نبود ویدئو چک دغدغه اصلی تیم‌های شرکت کننده به شمار می‌رفت که در نهایت با توجه به حساسیت رقابت‌ها، کمیته رویدادها و مسابقات تصمیم به استفاده از ویدئو چک گرفت.

با وجود رفع این نقیصه نیم فصل اول برای ادامه مسابقات، هفته بیست و هفتم هم نشان داد که ویدئو چک هم تاثیری در کاهش حاشیه‌ها و درگیری‌ها نشد و حتی اعتراض‌های بیشتر منجر به خشونت شد.

دیدار دو تیم شهداب یزد و هراز آمل منجر به اخراج بهروز عطایی و محمد عمده غیاثی سرمربیان دو تیم شد. سرمربیان نام آشنای والیبال کشور پس از اتفاقات رخ داده و اعتراض به داوری کنترل خود را از دست دادند و درگیری لفظی با یکدیگر پیدا کردند که در نهایت داور تصمیم به اخراج آنها در اواخر ست نخست گرفت.

اما اتفاقات هفته بیست و هفتم به اینجا ختم نشد و بازی شهرداری ارومیه و ورامین به خشونت کشیده شد. بازی در حالی که با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شهرداری ورامین به پایان رسید که بازیکنان تیم ارومیه در ست پنجم کنترل خود را از دست داده و با فحاشی به داور دوم عصبانیت خود را بروز دادند.

پس از پایان بازی نیز دو تن از بازیکنان ارومیه همچنان با الفاظ رکیک داور بازی را بدرقه می‌کردند که تصویربردار یک برنامه تلویزیونی از این صحنه‌ها تصویر گرفت که با متوجه شدن دو بازیکن از این اتفاق، آنها به سمت تصویربردار حمله کردند و با ضرب و شتم وی دوربینش را هم گرفتند که توسط یکی از اعضای کادر فنی تصاویر پاک شد!

ساعتی پس از بازی نیز کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال بر اساس گزارش ناظر بازی، پوریا یلی و فرهاد سال‌افزون بازیکنان تیم شهرداری ارومیه را تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات محروم کرد.

میلاد تقوی، دبیر کل فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اتفاقات بازی شهرداری ارومیه و ورامین گفت: هنوز جزئیات کاملی نداریم اما طبق گزارش ناظر بازی و استعلام رئیس سازمان لیگ تا تشکیل کمیته انضباطی دو بازیکن محروم شدند. کمیته انضباطی پس از بررسی کامل نتیجه را اعلام خواهد کرد.

روند اعمال خشونت در لیگ برتر والیبال ریشه دوانده است و اگر فدراسیون برخورد جدی با خاطیان انجام ندهد باید منتظر وقوع اتفاقات ناخوشایندی باشیم.

خبرگزاری مهر در گزارشی پیش از آغاز هفته بیست و پنجم و پس از اتفاقات رخ داده در مسابقات در گزارشی تحت عنوان «بداخلاقی» نگران کننده در لیگ برتر والیبال / «فرهنگ» گم شده تیم‌ها برخی از دلایل را بازگو کرد که امید می‌رود فدراسیون والیبال با آسیب شناسی و برخورد قاطع راهکاری در این زمینه اعمال کند تا شاهد اتفاقات تلخ‌تری نباشیم.