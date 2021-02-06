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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰

اسناد فاش شده نشان داد؛

پیشنهاد سهام پارلر به ترامپ در ازای عضویت در شبکه اجتماعی

پیشنهاد سهام پارلر به ترامپ در ازای عضویت در شبکه اجتماعی

اسناد جدید نشان می دهد پارلر برای پیوستن دونالد ترامپ به پلتفرم خود ۴۰ درصد سهام آن را پیشنهاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانگجت، به نظر می‌رسد جنجال‌های پارلر ادامه دارد. هفته گذشته مدیر ارشد اجرایی پارلر اعلام کرد هیأت مدیره این شبکه اجتماعی وی را اخراج کرده است. این درحالی است که شبکه اجتماعی مذکور که محفلی برای تجمع طرفداران افراطی حزب راستگرای آمریکا است، همچنان آفلاین باقی مانده است.

در این میان گزارشی جدید در بازفیدنیوز به اسنادی اشاره می‌کند که نشان دهنده مذاکرات میان دونالد ترامپ و پارلر برای توافقی است تا به شبکه اجتماعی اصلی او تبدیل شود.

البته رئیس جمهور پیشین آمریکا قبلاً از توئیتر مستقیم خود استفاده می‌کرد و کمپین‌های او به شدت به فیس بوک وابسته بود، او هیچ وقت به طور رسمی عضو پارلر نشده بود.

گزارش مذکور به دخالت مستقیم ترامپ اشاره نمی‌کند. اسناد فاش شده نشان می‌دهند پارلر به ترامپ پیشنهاد کرده تا در صورت پست یک محتوا قبل از بقیه در این پلتفرم، ۴۰ درصد سهامش را به او واگذار کند. مذاکرات تابستان گذشته و طی کمپین انتخاباتی ترامپ و همچنین در ماه نوامبر پس از باخت وی در انتخابات ریاست جمهوری انجام شده‌اند.

به گفته برد پاسکال مدیر پیشین کمپین ریاست جمهوری ترامپ، رئیس جمهور پیشین در این مذاکرات شرکت نداشته اما به گفته کارشناسان حقوقی اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، دستیابی به سهام شبکه اجتماعی به شکل ویژه خلاف قوانین این کشور است.

کد مطلب 5139933

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