مدیریت انقلابی مانع نفوذ دشمن می شود

سرهنگ علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نفوذ رسانه‌ای یعنی نفوذ در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز، اظهار داشت: نفوذ هم می‌تواند فردی باشد و هم به شکل یک جریان، در نفوذ فردی یعنی فرد دقیقاً در همان مسیری حرکت می‌کند که دشمن خارجی مانند آمریکا و جریان‌های وابسته از او می‌خواهند.

وی افزود: نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی رسانه‌ای که از طریق پول و حتی جاذبه‌های جنسی شکل می‌گیرد و در آن شاهد تغییراتی در اهداف، ارزش‌ها و حتی تغییر در ادراک مردم هستیم که اگر به اهداف خود دست پیدا کرده و به عمل برسند، در تأثیرات آینده کشور تأثیرات مخربی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه نقطه هدف نفوذ جریانی و شبکه ای نخبگانی هستند که در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران تأثیرگذار هستند، گفت: این نفوذ از سوی دشمن در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هدف بوده و از این طریق سعی می‌کند ارزشهای انقلابی کشور را از بین ببرد.

مسئول خبرگزاری بسیج مازندران با بیان اینکه مهمترین عرصه که در دنیای انفجار ارتباطات در دسترس عموم مردم قرار دارد، رسانه‌ها هستند، خاطر نشان کرد: به همین دلیل و به دلیل ضریب نفوذ بالای رسانه‌ها بویژه شبکه‌های مجازی در زندگی مردم، این ابزار در باور، هویت، تربیت و و سبک زندگی تأثیرات جدی دارد.

هدف دشمن ایران هراسی و تغییر باورها است



وی بیان داشت: دشمن برای رسیدن به هدف خود سلاحی خطرناک‌تر از سلاح نظامی در اختیار دارد و با استفاده و راه اندازی هزاران شبکه اجتماعی در پیام رسان های خارجی مانند تلگرام، اینستاگرام، ماهواره وغیره درپی ترویج دین هراسی، ایران هراسی و تغییر باورهاست.

مسئول روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران با تاکید براینکه در چندسال اخیر به وضوح شاهد نفوذ دشمن در رسانه‌ها و خبرنگاران هستیم، اضافه کرد: دستگیری‌ها و بازداشت‌های بسیاری صورت گرفت که افرادی در پوشش خبرنگار در عرصه‌های مختلف و جایگاه‌های حساس رسوخ کرده بودند، کسانی مانند جیسون رضائیان که حتی از طعم و مزه آدامس فلان مسئول اطلاع داشتند.

وی با تاکید براینکه در دنیای پیشرفته امروز، دشمن دیگر نیاز به جنگ سخت ندارد، تصریح کرد: رسانه امروز مهمترین ابزار دشمن است و اگر مدیران، خبرنگاران و به طور کلی مردم از دانش و سواد رسانه‌ای برخوردار نباشند قطعاً مغلوب دشمن خواهیم شد.

این مسئول ادامه داد: در عصر جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ترین سلاح رسانه است که با ترویج سبک‌های زندگی غرب، اخبار کذب، تاکتیک‌های رسانه‌ای مختلف تا استحاله از درون را برای انقلاب نسخه می‌پیچند و همین مهم طلب می‌کند که میزان سواد رسانه‌ای در جامعه افزایش یابد.



ابراهیمی با بیان اینکه مازندران هم در پوشش رسانه‌ای برای دشمن مستثنی نیست، تصریح کرد: این استان با توجه به تاریخچه شیعی و انقلابی بودن آن در تیر رس دشمن قرار دارد و البته با این نوع جریانات برخورد قاطع می‌شود.

تغییر سبک زندگی طی دهه‌های اخیر

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی در مازندران در دهه‌های اخیر گفت: جریان‌های رسانه‌ای دشمن در مازندران هم در قالب خبرنگاران پیام رسانه‌ای خارجی مانند تلگرام و … فعال هستند و متأسفانه این دشمنان مروج ولنگاری، ابتذال فرهنگی، توهین به اعتقادات و تردید افکنی و در نهایت تغییر باورها هستند و همین به ظاهر خبرنگاران که هیچ گونه اطلاعی از سواد رسانه‌ای ندارند، صدمه جدی بر پیکر مازندران می‌زنند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا افزود: ما کم ندیدیم مدیرانی که به وقایع و ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی بی توجه هستند و برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که با ارزش‌های انقلابی در تضاد است، ما وقتی از مدیریت انقلابی و تفکر جهادی حرف می زنیم شعار نمی‌دهیم بلکه این یک واقعیت محض است چون مدیریت انقلابی می‌تواند جلوی نفوذ دشمن را بگیرد.

وی ادامه داد: مدیریت فشل همواره در آماج نفوذ رسانه‌ای قرار دارد زیرا مدیری که نتواند نیازهای مردم را در بخش رسانه تأمین کند و تببین و آگاهی بخشی داشته باشد در سیبل دشمن قرار می‌گیرد.

ابراهیم. تصریح کرد: کم نیستند خبرنگارانی که از پروژه نفوذ به طور کل اطلاعی ندارند و تکمیل کننده پازل آنان هستند و اخبار دروغ را منتشر کرده و روی آن مانور نیز می‌دهند.



وی خاطر نشان کرد: اگر هوشیار نباشیم و سواد رسانه‌ای خود را افزایش ندهیم قطعاً مغلوب دشمن می‌شویم و در واقع خط مقدم جلوگیری از نفوذ در رسانه‌ها خود اصحاب رسانه هستند.