حادثه رانندگی در مرند ۲ فوتی و ۵ مصدوم درپی داشت

وحید شادی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز سانحه رانندگی در ورودی شهر مرند به اورژانس اطلاع رسانی شد که برخورد دو خودروی سنگین و دو خودروی سبک دو فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: امدادرسانی در این حادثه ادامه داشته و احتمال افزایش تعداد فوتی‌ها وجود دارد.

شادی نیا گفت: متأسفانه بارش باران از بامداد امروز در جاده‌های استان باعث لغزندگی شدید و همچنین افزایش حوادث رانندگی شده است که باید رانندگان نکات ایمنی سفر و همچنین سرعت مطمئنه را در جاده‌های بارانی و برفی رعایت کنند.