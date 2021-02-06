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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۲

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی:

حادثه رانندگی در مرند ۲ فوتی و ۵ مصدوم درپی داشت

حادثه رانندگی در مرند ۲ فوتی و ۵ مصدوم درپی داشت

تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: حادثه رانندگی در مرند ۲ فوتی و ۵ مصدوم درپی داشت.

وحید شادی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز سانحه رانندگی در ورودی شهر مرند به اورژانس اطلاع رسانی شد که برخورد دو خودروی سنگین و دو خودروی سبک دو فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: امدادرسانی در این حادثه ادامه داشته و احتمال افزایش تعداد فوتی‌ها وجود دارد.

شادی نیا گفت: متأسفانه بارش باران از بامداد امروز در جاده‌های استان باعث لغزندگی شدید و همچنین افزایش حوادث رانندگی شده است که باید رانندگان نکات ایمنی سفر و همچنین سرعت مطمئنه را در جاده‌های بارانی و برفی رعایت کنند.

کد مطلب 5139937

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