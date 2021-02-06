خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دهه فجر استان سمنان یادآور راهپیمایی، آذین بندی مدارس، سرودهای انقلابی در مساجد و مدارس و میدان‌ها و معابر است، پرچم سه گوش‌هایی که به طنابی بین دو درخت آویزان می‌شدند و رویشان تمثال امام خمینی (ره) وجود داشت که از پله‌های هواپیمای فرانسوی پایین می‌آمد. مردم موکب هایی را هم بر پا می‌کردند و شیرینی و شیر داغ می‌دادند بعضی‌ها هم ابتکار به خرج داده و با الهام گرفتن از عید سادات، عید غدیر خم در بسته‌های کوچک شکلات‌هایی می‌گذاشتند و بین مردم توزیع می‌کردند.

بهمن سرد استان سمنان آن سال‌ها چقدر گرم بود. امسال اما شرایط متفاوت است ویروس کرونا باعث شده دیگر از صف‌های صبحگاهی مدارس که پس از پخش سرود هر دانش آموزی که هر استعدادی داشت رو می‌کرد تا دیگران را بخنداند، خبری نیست. امسال خبری از روزهایی که حیاط مدرسه می‌شد صحنه عصر جدید، نیست اما از آنجا که دهه فجر، یک آئین مردمی است، مردم استان برای آن هم راهکاری پیدا کرده‌اند. ابتکارات عصر جدیدی صبحگاه مدارس حالا رنگ و بوی دیگری گرفته است آن هم متفاوت از سال‌ها قبل.

این روزها دیگر کسی در میان میدان‌های امام خمینی (ره) شهرهای مختلف استان شیرینی گردویی و شیرکاکائو پخش نمی‌کند اما موکب‌های صوتی پابرجا هستند و نواهای انقلابی به آذین بندی شهرهای استان که به همت شهرداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نهادهای اداری و اجرایی و خدماتی و مردمی اجرا شده‌اند، رنگ و بوی خاصی بخشیده است. راهپیمایی مجازی با ثبت امضا در سامانه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان و همچنین کشور یکی از اقداماتی است که این روزها مردم استان به خوبی از آن آگاه هستند و استقبال خوبی هم از آن کرده‌اند.

راهپیمایی مجازی ۲۲ بهمن

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال علاوه بر خودرویی و موتوری در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود، تاکید کرد: اقشار مختلف مردم می‌توانند با ورود به سامانه fajr.ccoip.ir نسبت به ثبت نام و تأیید پلاکارد ویژه استکبارستیزی مبادرت ورزند تا در راهپیمایی مجازی شرکت کنند.

حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌های کرونایی، مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ۹۹ متفاوت از سال قبل برگزار خواهد شد، تاکید کرد: رژه خودرویی و موتوری در روز ۲۲ بهمن با حضور بسیجیان و نیروهای مسلح و عاشقان ولایت و انقلاب برگزار خواهد شد اما تجمع مردمی مانند سال‌های قبل وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قطعنامه سراسری مراسم یوم الله ۲۲ بهمن نیز در این سامانه بارگذاری و به تأیید شرکت کنندگان خواهد رسید، ابراز کرد: علاقمندان به حضور در این راهپیمایی با شکوه مجازی می‌توانند به سامانه اعلام شده مراجعه و قطع نامه را نیز امضا کنند.

مردم دست روی دست نگذاشته‌اند

در کنار تلاش‌هایی که مسئولان می‌کنند، مردم هم دست روی دست نگذاشته‌اند و سعی دارند تا برنامه‌های دهه فجر مردمی را با شکوه برگزار کنند هر چند متفاوت نسبت به سنوات قبل؛ پایگاه‌های بسیج و قرارگاه مردمی مقابله با کرونا امسال کار زیبایی را کرده و جشن انقلاب را به صحنه کمک‌های مومنانه مردم بدل ساخته است.

مصطفی سعدالدین یکی از بسیجیان سمنان با بیان اینکه برای فجر فاطمی سال جاری با توجه به اینکه شیوع کرونا را نیز شاهد هستیم، برنامه‌ریزی متفاوتی صورت گرفته است، گفت: جمع آوری بسته‌های ارزاق و معیشت و توزیع آن بین نیازمندان یکی از مهمترین اقداماتی است که در دهه فجر سال جاری با توجه به شیوع کرونا انجام شده است.

وی با بیان اینکه فراخوان این کمک‌های مردمی توسط قرارگاه‌های مقابله با کرونا و قرارگاه شهید سلیمانی با همکاری بسیج محلات و مساجد و… کمک‌های مردمی را گردآوری و برای نیازمندان به صورت بسته‌های معیشتی جمع آوری می‌کنند، گفت: به همت بسیج در دهه فجر هزاران بسته ارزاق بین نیازمندان توزیع می‌شود و ما شاهد هستیم که مردم هر چه در توان دارند در طبق اخلاص می‌گذارند این موضوع حلاوت دهه فجر امسال را علی رغم اینکه دشمنان فکر می‌کردند امسال این مراسم با سردی روبرو شود، بیشتر کرده است.

جشن‌های خانگی

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پویش جشن‌های خانگی انقلاب اسلامی با حضور مردم و به کارگیری فضای مجازی برای فراخوان و ترویج آن یکی از برنامه‌های خوبی است که امسال مردم استان به آن تاکید دارند، بیان داشت: جشن‌های خانگی با حضور اعضای خانواده و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، حضور پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها و بیان خاطرات از دوران انقلاب و… می‌تواند یک دهه فجر کوچک اما مؤثر را به خانه‌ها بیاورد.

حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد با بیان اینکه این روزها هر خانه می‌تواند یک پایگاه جشن‌های انقلاب باشد، افزود: به عبارت دیگر مردم خود را آماده می‌کنند تا جشن‌های انقلاب را به خانه بیاورند و مانند ایام محرم که روضه‌های خانگی و پشت‌بامی را اجرا کردند، ایام الله دهه فجر را نیز با این ابتکار گرانقدر و همچنین اشتراک گذاری آن با دیگران، ایام الله دهه فجر را گرامی می‌دارند. برای استفاده خانواده‌ها همچنین محتواهای خوب فرهنگی با موضوع انقلاب نیز در فضای مجازی توسط مبلغان و شبکه تبلیغی و فرهنگی تهیه و در دسترس قرار دارد.

پویش‌های مجازی

فضای مجازی یکی از مکان‌هایی است که بازار دهه فجر استان سمنان در آن داغ است. پویش‌های مختلف از سوی بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نهادها و ارگان‌های اداری و غیر اداری، سپاه استان سمنان و ده‌ها ارگان دیگر با مشارکت خوب مردم روبرو شده است و ده‌ها برنامه فرهنگی و هنری در بستر مجازی به همت بسیج و فرهنگ و ارشاد اسلامی و… در حال برگزاری است. برنامه‌هایی مانند کتابخوانی و حلقه‌های فرهنگی، بحث‌های مرتبط با انقلاب و… این روزها مشتریان زیادی در بین مردم دارد.

برنامه‌هایی که مردم پایه و رکن اساسی آن هستند. یکی از فعالان هنری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دهه فجر بهترین فرصت برای برگزاری برنامه‌های هنری است، گفت: خوشبختانه در سطح استان سمنان برنامه‌های خوب فرهنگی و هنری در حال برگزاری است که از جمله آنها می‌توان به پیک امید برای نهالان، مسابقه نقاشی و… از سوی کانون پرورش فکری، شب شعر مجازی و مسابقات کتابخوانی با موضوع انقلاب اشاره کرد اما یکی از بهترین ابتکارات هنرمندان استان، طراحی‌ها و نقاشی با موضوع انقلاب است که در بستر مجازی با استقبال خوب مردم روبرو شده است.

عزیزی با بیان اینکه رونمایی از تمثال مبارک شهید سلیمانی و شهید چمران در شهرستان شاهرود و رونمایی از کتاب در سمنان دو برنامه هنری بود که در سطح استان به خوبی برگزار شد و بازتاب خوبی نیز در سطح مجازی از خود بروز داد و نشان داد که هنرمندان انقلابی ما توان خلق آثار فاخر و ارزشمندی در حوزه هنری و فرهنگی دارند.

دست بافت‌هایی سه رنگ

یکی از ابتکارات جالب هنرمندان صنایع دستی استان سمنان، بافت قالیچه‌های کوچک و دست بندی‌های بافتنی و نخی به شکل پرچم‌های سه رنگ ایران اسلامی است، یکی از این هنرمندان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هر سال در دهه فجر دست بافت‌هایی با شکل‌های مختلف مرتبط با انقلاب اسلامی مانند تمثال امام خمینی (ره) بر روی تابلو فرش و دست‌بافت‌هایی به شکل پرچم سه رنگ ایران اسلامی به خصوص در طرود و دامغان و بخش‌های دیگری از استان انجام می‌شود که به نوعی ادای دین بافنده‌های استان محسوب می‌شود.

محمدتقی گلی با بیان اینکه یکی از زیباترین ابتکارات بافنده‌های استان سمنان در دهه فجر تلفیق صنایع دستی استان سمنان و آثار انقلابی مانند تمثال‌ها، تصاویر و… است، تاکید کرد: تولیدات بافنده‌های استان با تمثال شهدایی مانند شهید سلیمانی یکی از اقدامات فاخر هنری در سطح استان است که در صورتی که کرونا وجود نداشت می‌شد آنها را به خوبی در معرض دید مردم گذاشت و امسال به دلیل شیوع این ویروس، آثار فاخر تولیدی در فضای مجازی عرضه می‌شود و امیدواریم نهادهای اداری و خدماتی و ارگان‌های مختلف استان برای تهیه جایزه‌ها و مایحتاج خود از این آثار فاخر تولید استان استفاده کنند که هم هنرمندان حمایت شوند و هم آثار دستی استان ترویج شود.

نبی الله خدابخشی مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان نیز درباره تولیدات هنری نونهالان و نوجوانان استان سمنان در ایام الله دهه فجر و برنامه‌های این حوزه، گفت: برگزاری ویژه‌برنامه ادبی «پیراهن بهار» با رویکرد بررسی تحلیلی با موضوع شعر فارسی و نشست «فردای ساختنی» و همچنین مسابقه «روز خوب پیروزی» در قالب نقاشی و دل‌نوشته ادبی در کنار موضوعاتی مثل ویژه‌برنامه «پیک امید» با حضور مربیان مراکز فرهنگی‌هنری ثابت و سیار در روستاهای محروم و کم‌برخوردار استان سمنان از جمله برنامه‌های دهه فجر کانون پرورش فکری است.

وی از برگزاری ۱۸۵ ویژه برنامه دهه فجر در استان خبر داد و گفت: تولید محتوا در قالب نمایشگاه مجازی یکی از مهمترین برنامه‌ها است از سوی دیگر ویژه‌برنامه «حماسه‌های ماندگار» با رویکرد تولید محتوا در قالب نمایشگاه مجازی آثار اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی‌هنری، نواختن زنگ انقلاب، آذین‌بندی و فضاسازی مراکز فرهنگی‌هنری در ایام الله دهه فجر به همت ۱۶ مرکز کانون پرورش فکری استان سمنان در حال برگزاری است.

نذر خون در دهه فجر

یکی از برنامه ابتکاری مردم استان سمنان اهدای خون در پی اعلام نیاز سازمان انتقال خون به فرآورده‌های خونی است آنطور که وحید بغدادی مدیرکل انتقال خون استان سمنان می‌گوید: اهدای خون در زمستان کاهش یافته و این در حالی است که نیاز خونی به خصوص در دوران کرونا برای استان روند افزایشی دارد و مردم می‌بایست با حضور خودشان این کمبودها را کاهش دهند همچنین باید گفت در زمستان امسال شیوع ویروس کرونا کاهش مراجعه به مرکز انتقال خون را تشدید کرد و اگر این روند کاهشی ادامه یابد، با کمبود ذخیره خون مواجه می‌شویم.

یکی از مردم استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم استان این روزها در پویش اهدای خون اهدای زندگی از طریق فضای مجازی به یکدیگر ضرورت خون دهی را فراهم می‌کنند، گفت: حضور گروهی برای اهدای خون علی رغم بازخورد خوبی که دارد، به دلیل شیوع کرونا امکان پذیر نیست اما بسیجیان، گروه‌های مختلف مردم، اصناف و… با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، رسم زیبایی را از خود به جای گذاشته‌اند و امیدواریم کمبود خون در استان نیز جبران شود.

سید جواد میرقاسمی که سال‌ها است اهدای خون را در دستور کار خود دارد، معتقد است: یکی از خوبی‌های رسومات ما در برنامه‌های دینی و ملی به خصوص دهه فجر این قابلیت تغییر و به روز شدن و همچنین همسان شدن است یعنی بسته به شرایط روز تغییر می‌کند و امسال که درگیر کرونا هستیم توزیع شیرینی و شکلات به بسته‌های ارزاق برای نیازمندان و حضور در راهپیمایی به حضور در مراکز انتقال خون برای اهدای زندگی به یاد شهیدانی که خون پاکشان را برای انقلاب اهدا کردند، بدل شده است.

رژه موتوری و خودرویی

یکی از بسیجیان استان سمنان نیز درباره ابتکارات گروه‌های بسیج در گرامی داشت دهه فجر استان سمنان، به خبرنگار مهر می‌گوید: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار است راهپیمایی ۲۲ بهمن در فضای مجازی به طوفانی از اعلام انزجار مردم ایران اسلامی از دشمنان بدل می‌شود و همچنین رژه اقتدار بسیجیان با خودرو و موتورسیکلت نیز در کنار آن برگزار خواهد شد تا دشمنان اقتدار شیر بچه‌های استان سمنان را ببینند.

هادی عامری با بیان اینکه حضور در خودرو به دلیل فاصله گذاری اجتماعی است و یکی از ابتکارات خوب دهه فجر محسوب می‌شود، بیان داشت: پخش سرودهای انقلابی از خودروها در سراسر شهرها و روستاهای استان سمنان یکی دیگر از ابتکاراتی است که در سطح استان طی دهه فجر انجام شده و مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفته است.

در کنار رژه‌های موتوری برنامه‌های ورزشی محدودی مانند صعود به ارتفاعات در شهرستان‌های استان سمنان برگزار شده است روز گذشته صعود کوهنوردان میامی به یکی از ارتفاعات این شهرستان در فرومد به مناسبت گرامی داشت دهه فجر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و به صورت محدود و اهتزاز پرچم ایران اسلامی بر بالای کوه از دیگر ابتکارات مردم است.

مردم در صحنه هستند

شیوع کرونا باعث شد که مردم دهه فجر متفاوتی را داشته باشند اما چاره‌ای هم جز اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا نیست موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر آن تاکید دارند و لذا این محدودیت‌ها است که دست‌ها را برای ابتکارات مردمی باز می‌گذارد ابتکاراتی که در چهل و دومین فجر انقلاب، رنگ و بویی ویژه به خود گرفته است.

دیدار با خانواده‌های شهدا آن هم در گلزار شهدا و در فضای باز به صورت محدود، غبارروبی گلزار شهدای انقلاب و دفاع مقدس، حضور در همایش‌های مجازی، سخنرانی‌های فضای مجازی به همت بسیج و سپاه و گروه‌های مختلف مردمی و هیئت‌های مذهبی، تبلیغ دینی و اعزام مبلغان از طریق مجازی به روستاها و اماکن مختلف به همت تبلیغات اسلامی استان سمنان و ده‌ها برنامه دیگر در زمره ابتکارات مردمی در دهه فجر انقلاب اسلامی است.

موضوع مهم این است که مردم استان سمنان در صحنه هستند حال می‌خواهد صحنه حضور فیزیکی در راهپیمایی‌ها و بزنگاه‌های تاریخ معاصر باشد، یا حضور در فضای مجازی. مهم این است که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و دهه فجر نیز از آنِ آنها است. مردم استانی که سه هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و نزدیک به ۳۰ شهید انقلاب اسلامی دارد که کوچک‌ترین آنها کودک چهار ساله سمنانی بوده است این مردم نشان داده‌اند که با حضور و شهادت و انقلابی‌گری بیگانه نیستند و امسال هم رسالت خودشان را که حضور در صحنه است، انجام می‌دهند اما با شیوه‌های ابتکاری.