به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در چهارمین همایش تجلیل از نمایندگان برتر، ضمن بیان مطلب فوق، خاطرنشان‌کرد: من باور دارم که کوثر یک برند است و به ما این فرصت را می‌دهد که یک برند ایجاد کنیم.

امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی‌پور تکراری نبودن نمانام را عامل پایداری آن دانست و گفت: با ایجاد این مزیت رقابتی، فروش افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه با اعتمادسازی، تبلیغ انجام می‌شود، خاطرنشان‌کرد: با اعتماد میان مشتریان، آن‌ها به نوعی بازاریاب ما می‌شوند.

مدیرعامل ساتا با تاکید بر بهره‌مندی از روش‌های متفاوت در اعتمادسازی، یاداورشد: همکاران شرکت بیمه کوثر با برقراری ارتباط با مشتریان ناراضی و کسب حلالیت از آن‌ها بسترهای اعتمادسازی در ذی‌نفعان را فراهم کردند.

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