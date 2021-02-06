گسل ایوانکی قدرت ایجاد زلزله به بزرگی ۷ ریشتر را دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: زلزله‌ای به قدرت ۳.۳ ریشتر ساعت ۰۸ و ۰۱ دقیقه صبح شنبه شریف آباد تهران را تکان داد، این زمین لرزه در پردیس، بومهن، رودهن و دماوند محسوس بود.

مرکز این زمین لرزه ۱۵ کیلومتری شریف آباد، تهران، ۲۲ کیلومتری پاکدشت، تهران و ۲۳ کیلومتری کیلان، تهران بوده است.

عمق زمین لرزه نیز ۱۹ کیلومتر ثبت شده است و البته خسارتی در بر نداشت، برای تحلیل بیشتر منشأ این زلزله و شناخت بیشتر نسبت به آن با مهدی زارع، استاد پژوهشکده زلزله شناسی ایران و از افراد صاحب نظر در خصوص زلزله‌های کشور به گفتگو نشستیم، که ماحصل آن در ادامه می‌آید:

* منشأ زلزله اخیر ۳.۳ ریشتری در شریف آباد چه گسلی است؟

منشأ زلزله‌هایی که بزرگای کم‌تر از چهار دارند، به سختی مشخص می‌شود و نمی‌توان به راحتی گفت، منشأ این زلزله‌ها کدام گسل است، اما در منطقه «شریف آباد» گسل ایوانکی را داریم، که بخش‌هایی از آن نیز به گسل «پارچین» معروف است.

* گسل ایوانکی فعالیت‌های جدیدی داشته است و به طور کلی قدرت ایجاد زلزله این گسل چه میزان است؟

بله این گسل فعالیت‌های متعددی در سال‌های اخیر داشته است، اما زلزله‌های آن در سال‌های اخیر کوچک بوده است.

این گسل در نزدیکی گسل ری ممکن است، در زلزله‌های بزرگ سال‌های ۳۳۰ قبل از میلاد و ۸۵۶ میلادی مؤثر بوده باشد، اما ما به طور دقیق از آخرین زلزله‌های بزرگ مختص به گسل ایوانکی اطلاعی نداریم و این گسل در زلزله‌های طولانی سکوت نسبتاً طولانی دارد.

* زلزله‌های کوچک این گسل در سال‌های اخیر کدام زلزله‌ها بوده‌اند؟

زلزله ۲۶ مهرماه سال ۸۸ که با بزرگای چهار داشت، یکی از این زلزله‌ها است، همچنین در اول اسفند ۸۹ نیز زلزله ۴.۱ ریشتری از همین گسل مشاهده شده است، که وحشت زیادی نیز در منطقه جنوب شرق استان تهران ایجاد کرد.

زلزله‌های به بزرگی ۳.۵. ۳.۶ ریشتر نیز زیاد داشتیم و در جنوب شرق تهران زلزله‌های متعددی به این بزرگی رخ داده است، اما مهم‌ترین نکته این است، که در منطقه جنوب شرق تهران مدت زیادی است، زلزله‌ای که موجب ویرانی و تخریب شود، نداشتیم.

* با این اوصاف می‌توان گفت گسل ایوانکی غیرفعال شده است؟

خیر، اصلاً چنین حرفی درست نیست، مطالعاتی که دو نفر از دانشجویان دکترای بنده در دهه ۷۰ و نیز اواخر دهه ۸۰ داشتند، نشان می‌دهد، گسل ایوانکی در آن منطقه مشخصاً برخی از آبرفت‌ها را قطع کرده و این نشان می‌دهد، که فعال است و قدرت وقوع زلزله با بزرگای هفت ریشتر را نیز دارد.

* توصیه شما در این شرایط به مردم چیست؟

زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر به تنهایی نشان دهنده چیز خاصی نیست، جای نگرانی هم فعلاً نیست، اما باید در نظر بگیریم، که منطقه جنوب شرق استان تهران تراکم جمعیتی بالایی دارد و باید بیش از پیش ایمن سازی شود، تا خدای نکرده اتفاق تلخی رخ ندهد.

اما باید بدانیم، اگر زلزله‌ها به بزرگی ۳ و ۴ ریشتر در این منطقه تداوم یابد، لازم است، مسئولین تمهیدات خاصی بیاندیشند و می‌توان در خصوص آن حساس شد.

به مردم هم توصیه خاص و ویژه ای ندارم، چرا که عملاً مردم کاری نمی‌توانند، در این برهه انجام دهند، جز اینکه به آنها می گویم، نکات عمومی ایمنی را رعایت کنند.