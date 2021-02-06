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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی:

ورود خودروهای غیربومی به مشهد ممنوع شد

ورود خودروهای غیربومی به مشهد ممنوع شد

مشهد - رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: از امروز طرح ممنوعیت ورود خودروهای غیر بومی به مشهد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا دهنوی با اشاره به اینکه از امروز ورود خودروهای غیربومی به مشهد ممنوع شده است، گفت: هنوز شیوه‌نامه رسمی برای ممنوعیت ورود پلاک‌های غیربومی به مشهد به دست ما نرسیده است. با اعمال این شیوه‌نامه، مشهد تنها شهر استان است که ممنوعیت در آن اعمال می‌شود و دیگر شهرها و جاده‌های استان چنین محدودیتی ندارند.

وی بیان کرد: ممنوعیت ورود به مشهد نه از مبادی کنار شهر بلکه از مناطقی همچون پلیس‌راه باغچه در مسیر نیشابور، پلیس‌راه فریمان، پلیس‌راه قبل از گلبهار و منطقه‌ای از مسیر ورودی سرخس به مشهد اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: در این طرح‌ها شهرهای مشهد، گلبهار و طرقبه-شاندیز «بینالود» به‌صورت یکپارچه دیده می‌شود و برای ورود و خروج به این شهرها ممنوعیتی وجود ندارد.

کد مطلب 5139957

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      تا کی ادامه خواهد داشت؟
      • حمید IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
        1 0
        تا‌کی؟

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