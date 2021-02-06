ورود خودروهای غیربومی به مشهد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا دهنوی با اشاره به اینکه از امروز ورود خودروهای غیربومی به مشهد ممنوع شده است، گفت: هنوز شیوهنامه رسمی برای ممنوعیت ورود پلاکهای غیربومی به مشهد به دست ما نرسیده است. با اعمال این شیوهنامه، مشهد تنها شهر استان است که ممنوعیت در آن اعمال میشود و دیگر شهرها و جادههای استان چنین محدودیتی ندارند.
وی بیان کرد: ممنوعیت ورود به مشهد نه از مبادی کنار شهر بلکه از مناطقی همچون پلیسراه باغچه در مسیر نیشابور، پلیسراه فریمان، پلیسراه قبل از گلبهار و منطقهای از مسیر ورودی سرخس به مشهد اعمال میشود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: در این طرحها شهرهای مشهد، گلبهار و طرقبه-شاندیز «بینالود» بهصورت یکپارچه دیده میشود و برای ورود و خروج به این شهرها ممنوعیتی وجود ندارد.
نظر شما