به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونا استان بوشهر اظهار داشت: به منظور کنترل و مدیریت بیماری کرونا، طی روزهای پایانی هفته جاری محدودیت‌های تردد در استان بوشهر اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس از روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن تا پایان ۲۴ بهمن ماه ورودی‌های استان بوشهر مسدود می‌شود و اجازه ورود پلاک‌های غیربومی به استان داده نمی‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به آب و هوای مناسب استان بوشهر و امکان تردد مسافران از نقاط مختلف به استان بوشهر بیان کرد: پنج ورودی استان بوشهر برای جلوگیری از ورود مسافر به استان در تعطیلات پیش رو بسته خواهد بود.

وی با اشاره به مسدود شدن ورودی به دیلم و گناوه، دشتستان، جم، عسلویه از ۲۱ بهمن تا ۲۴ بهمن خاطرنشان کرد: نصب هرگونه چادر گروهی برای اقامت در سواحل استان بوشهر ممنوع است و بر این مهم نظارت‌های ویژه و با متخلفان برخورد قاطع قضایی می‌شود.

گراوند با تاکید بر جلوگیری از تجمع، پرهیز از مسافرت، استفاده مستمر از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی افزود: برای جلوگیری از اقامت مسافران باید تیم‌های شهرداری‌های ساحلی استان بوشهر در سواحل مستقر شوند.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باعث نارنجی شدن برخی از استان‌ها می‌شود ادامه داد: شهر بوشهر در هفته‌های گذشته در وضعیت آبی بود که حالا به وضعیت زرد تغییر یافته است.

استاندار بوشهر خواستار فعال‌تر شدن تیم‌های بازرسی و نظارتی در حوزه‌های مختلف شد و گفت: واکسن مرگ‌ومیرهای کرونایی را کاهش می‌دهد ولی نباید به بهانه واکسن، نسبت به رعایت پروتکل بهداشتی بی‌تفاوت باشیم.

وی بر تعطیلی اصنافی که نسبت به پروتکل‌ها بی توجه هستند تاکید کرد و افزود: هفته بوشهر را پیش رو داریم و در این ایام باید از هرگونه تجمع و مراسم در استان جلوگیری و ممانعت شود.

گراوند با اشاره به اینکه امسال برنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان بوشهر به صورت پیاده‌روی برگزار نمی‌شود اضافه کرد: هرگونه اجتماع می‌تواند تهدیدی در عرصه شیوع کرونا باشد.

وی با اشاره به راه‌اندازی نخستین اورژانس پرتوی کشور در قالب بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر بیان کرد: بیمارستان ۱۱۰ تختی شهدای هسته‌ای با امکانات و تجهیزات پیشرفته مجهز شده و بر اساس برنامه‌ریزی این هفته افتتاح می‌شود.