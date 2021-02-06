نمایندگان در زمان پرداخت خسارت حامی مشتریان باشند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی در چهارمین همایش تجلیل از نمایندگان برتر، ضمن بیان مطلب فوق، خاطرنشان‌کرد: فروش برخط و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از الزام‌های کسب‌وکار در این دوران و آینده است.

مهرداد رضایی از نظارت الکترونیکی در آینده نزدیک خبرداد و خاطرنشان‌کرد: با افرایش نظارت‌ها، رضایت مشتریان فراهم خواهد شد.

وی تغییر آئین‌نامه «۸۸» را عاملی انگیزشی برای نمایندگان دانست و بیان کرد: موضوع کارمزد نمایندگان در دست تغییر است و سیاست کلان به سمت تشویق نمایندگان و ایجاد انگیزه مضاعف برای آن‌ها در مسیر تغییر است.

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