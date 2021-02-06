۶۱ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی خوزستان پرداخت شد

مهران کریمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به یک هزار و ۳۰۰ مددجوی تحت پوشش بهزیستی استان خوزستان وام اشتغالزایی پرداخت شده است.
وی میزان مبلغ پرداخت شده به این افراد را ۶۱ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: سقف هر وام ۵۰ میلیون تومان و با بهره چهار درصدی و بازپرداخت هفت ساله برای هر متقاضی است.
معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی خوزستان عنوان کرد: همچنین به دلیل راهاندازی مشاغل خانگی و یا کوچک، در این زمینه وام ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی به مددجویان متقاضی پرداخت شده است.
کریمیان یادآور شد: در بحث اشتغال یک سری اعتبارات از محل تبصرههای بودجه که در قالب تحصیلات بانکی هستند، سازمان بهزیستی به کسانی که شرایط اخذ این تسهیلات را دارند، میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، همه مددجویان واجد شرایط در حوزههای «امور اجتماعی» از قبیل زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها، امور «توانبخشی» شامل معلولان، امور «پیشگیری» شامل افراد مبتلا به بیماری اعتیاد که در مراکز ترک اعتیاد دارای مجوز از بهزیستی ترک کرده و در حال حاضر پاک شدهاند و همچنین کسانی که مدارک فنی و حرفهای معتبر و یا جواز کسب دارند، در راستای بهرهمندی از این تسهیلات به واحد اشتغال در اداره و یا مجتمعها و کلینیکهای مددکاری مربوطه خود مراجعه و راهنمایی لازم را در خصوص دریافت کنند.
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