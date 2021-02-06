نمایندگان؛ مشاوران امین بیمه کوثر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیر امور نمایندگان شرکت بیمه کوثر در چهارمین همایش تجلیل از نمایندگان برتر، ضمن بیان این مطلب، خاطرنشان‌کرد: ایجاد همبستگی و انسجام فکری در اجرای سیاست‌های شرکت اعم از اصلاح فروش، مدیریت ریسک و جذب بیمه‌گذاران در سال‌های گذشته تحقق یافت و اکنون نمایندگان باید مدیریت فروش، ریسک و وصول مطالبات را به عنوان اصول اساسی این کسب‌وکار مدنظر قرار دهند.

معصومه نجات‌بخش با بیان اینکه ما به دنبال عرضه خدمات بیمه‌ای در کوتاه‌ترین زمان با بهترین کیفیت هستیم، تصریح کرد: در این زمینه نمایندگان با بهره‌مندی از دانش روز بیمه‌ای و ابزارهای نوین فن‌اوری می‌توانند در راستای تسهیل‌گری در ارائه خدمات و افزایش رضایت مشتریان گام‌های مؤثری را بردارند.

وی شرکت بیمه کوثر را شرکتی دانش‌محور دانست و گفت: توسعه ضریب نفوذ بیمه از طریق افزایش سواد بیمه‌ای بیمه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است و سعی داریم زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری و فروش برخط را توسعه دهیم.

معصومه نجات‌بخش تاکید کرد: امید است که با نمایندگان جوان، پویا، جسور، برنامه‌محور، وقت‌شناس و با انضباط بتوانیم سهم شرکت در رشته بیمه‌های زندگی را توسعه دهیم و بسترهای اعتمادسازی و رضایت مشتریان را فراهم کنیم.

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