ارائه طرح دو فوریتی برای بررسی و تصویب قانون فرزند خواندگی در مجلس

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اصلاح قانون فرزند خواندگی ، افزود: براساس قانون فرزند خواندگی که در گذشته تصویب شده بود، بسیاری از زوج هایی که دارای فرزند نمی شوند برای گرفتن کودک از سازمان بهزیستی مشکلات زیادی برایشان ایجاد می شد .

وی خاطر نشان کرد : به همین دلیل سازمان بهزیستی در سال گذشته با همکاری قوه قضائیه مواردی از قانون را اصلاح و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه دولت، مصوبات زیادی در زمینه های مختلف برای بررسی و تصویب در دستور کار خود دارد، به همین دلیل برای رسیدگی سریعتر به اصلاحیه قانون فرزند خواندگی، سازمان بهزیستی می تواند به مجلس درخواست ارائه طرح دو فوریتی در این زمینه داشته باشد .

ثروتی تاکید کرد : در این صورت این طرح زودتر دردستورکار مجلس قرارمی گیرد و به تصویب می رسد و دیگر نیازی به لایحه دولت نیست .