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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

مدیرکل بهزیستی فارس خبر داد؛

افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی فارس

افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی فارس

شیراز - مدیرکل بهزیستی فارس گفت: مراکز توانبخشی و نگهداری تحت پوشش بهزیستی فارس در ماه‌های اخیر با تعرفه جدید یارانه دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کشفی نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران از پرداخت یارانه مراکز توانبخشی شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی فارس با تعرفه جدید خبر داد و گفت: بهزیستی به مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن، معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و سالمندان هر ماه یارانه پرداخت می‌کند که این یارانه نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی، گفت: هم اکنون در استان فارس ۵۶ مرکز شبانه روزی نگهداری وجود دارد و در این مراکز جمعاً تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ مقیم نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی فارس افزود: این یارانه در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند افزایش یافته و بر روی کارت بانکی مراکز توانبخشی شارژ شده است.

کد مطلب 5139974

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آقای دکتر لطف کنید به پرسنلی هم که درمراکز نگه داری معلولین کار می کنند توجه شود چون این پرستاران وبهیاران از دل جان برای معلولین خدمت میکنند وترتیبی اتخاذ شود که سیل خیرین فقط به مرکزی مثل نرجس روانه نگردد چونکه این مرکز خودش درآمد زایی دارد به مراکز نقاط دیگر همنگاه خیرین باشد والد یه بچه معلول

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