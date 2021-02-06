افزایش یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کشفی نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران از پرداخت یارانه مراکز توانبخشی شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی فارس با تعرفه جدید خبر داد و گفت: بهزیستی به مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن، معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و سالمندان هر ماه یارانه پرداخت می‌کند که این یارانه نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی، گفت: هم اکنون در استان فارس ۵۶ مرکز شبانه روزی نگهداری وجود دارد و در این مراکز جمعاً تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ مقیم نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی فارس افزود: این یارانه در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند افزایش یافته و بر روی کارت بانکی مراکز توانبخشی شارژ شده است.