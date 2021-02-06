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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

پس از ۳ روز آلودگی؛

هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت

هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت

کیفیت هوای تهران در حال حاضر سالم است و پیش بینی می شود این شرایط در ۲۴ ساعت آینده نیز ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای تهران پس از ۳ روز آلودگی با بارش باران و وزش باد، در شرایط سالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفته است.

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفی هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۳ قرار داشته و هم اکنون با کاهش غلظت آلاینده‌ها به دلیل افزایش سرعت وزش باد بر روی عدد ۵۳ قرار گرفته است.

ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و کمتر از ۱۰ میکرون همچنین دی اکسید نیتروژن از شرایط پاک خارج شده‌اند اما به طور میانگین غلظت آلایندگی ذرات معلق بیشتر از سایر آلاینده‌ها است.

با توجه به وزش باد در پایتخت پیش بینی می‌شود این شرایط طی ساعات آینده نیز ادامه یابد.

کد مطلب 5139975
سمیرا خباز

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