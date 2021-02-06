ایست! ورود به گیلان ممنوع است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، مریم اصغری: کم کم به یک سالگی شیوع ویروس کرونا در ایران نزدیک می‌شویم. ویروسی که با ورود خود بسیاری از خانواده‌ها را داغدار کرد و در این میان برایش فقیر و غنی یا باسواد و بی سواد فرقی نداشت. طی یک سال گذشته بارها شاهد اوج گیری ویروس کرونا در کشور بودیم که به گفته متخصصان و مسئولان امر مهم‌ترین دلیل آن عدم توجه به توصیه‌های بهداشتی و عادی انگاری شرایط کرونایی بوده است در این میان هر از چندگاهی استان‌های شمالی به دلیل مسافرت‌های غیر ضرور هموطنان آسیب‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

استان گیلان که در همان اسفند ۹۸ جزو اولین استان‌های درگیر با کرونا بود، در یک ماه منتهی به سال ۹۹ بیشتر مبتلایان و حتی فوتی‌های ناشی از کرونا را داشت و حتی نخستین شهید سلامت نیز مربوط به همین استان است، بعد از سردرگمی اولیه مسئولان استان برای چگونگی مقابله با این ویروس منحوس و خطرناک با تلاش کادر درمان و پرستاران و مشارکت خوب گیلانیان در ایام عید ۹۹ این ویروس تا حد زیادی کنترل شد.

متأسفانه بعد از برداشته شدن محدودیت‌های تردد بین استانی و عدم توجه عده‌ای از هموطنان به وضعیت شکننده این استان برای بار دوم از اواسط خرداد ماه و با آغاز سفرهای غیر ضرور هموطنان، گیلان با موج دوم کرونا دست به گریبان شد و باز در این میان بیشترین آسیب متوجه کادر درمان و پرستاران و مردم استان گیلان شد و آنها بسیاری از عزیزان خود را از دست دادند.

با اجرای مرحله نخست طرح غربالگری در استان و بیماریابی وضعیت تا حدود زیادی در گیلان کنترل شد اما این بار در کنار بی توجهی به توصیه‌های مسئولان و خودداری از سفرهای غیر ضرور به گیلان برگزاری مراسم عزا و عروسی و دورهمی های خانوادگی و دوستانه و عادی انگاری بلای جان استان شده و روند نزولی کرونا باز صعودی شد و در مرحله سوم بیشتر سالمندان و جوانان و نوجوانان را درگیر کرد.

چند ماهی است که بر اساس رنگ بندی کرونایی شهرها محدودیت‌هایی برای کنترل این ویروس سرکش از سوی ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده اما همین که تا حدودی وضعیت یک شهر تغییر می‌کند باز عده‌ای بار سفر بسته با عزیمت به آن شهر یا استان وضعیت را به حال اول و حتی سخت‌تر از آن باز می‌گردانند. هفته گذشته و با توجه به شیب صعودی کرونا در استان‌های شمالی، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت تا مجدداً محدودیت تردد بین استانی به ویژه به سه استان گیلان، مازندران و گلستان را اجرایی کند.

جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای خودروهای غیر بومی

رئیس پلیس راهور استان گیلان در این باره در گفتگو با مهر گفت: از امروز شنبه ۱۸ بهمن ماه بر اساس تصمیم گیری کمیته امنیتی و انتظامی وزارت کشور ورود خودرو با پلاک‌های غیر بومی به استان‌های شمالی ممنوع خواهد بود.

سرهنگ امیر طالبی با اشاره به اینکه این طرح در محورهای ورودی استان گیلان نیز اجرایی می‌شود، افزود: پلیس با تمام قوا و نیروهای خود و در راستای حفظ سلامت شهروندان گیلان و سایر هموطنان از ورود خودروهای غیر بومی به استان قاطعانه جلوگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این محدودیت‌ها تنها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به خطر افتادن جان هموطنان است، گفت: در صورت عدم توجه هموطنان به این موضوع و تخطی از مصوبه این کمیته با آنها برخورد و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برایشان منظور می‌شود.

عادی انگاری خطرناک‌ترین حرکت در قبال کروناست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته روند شیوع کرونا در گیلان با ثبات اما شکننده بوده است.

آبتین حیدرزاده با بیان اینکه در این مدت گاهی با کاهش ابتلاها و بسترهایی کرونایی در مراکز درمانی گیلان مواجه بودیم روز دیگر با افزایش تعداد، افزود: متأسفانه به دلیل عادی انگاری و عدم توجه شهروندان شاهد تغییر وضعیت شهرهای گیلان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت شهر استان گیلان در وضعیت نارنجی قرار دارند، گفت: سایر شهرها نیز زرد هستند اما این وضعیت بسیار شکننده بوده و با تغییر رفتار شهروندان تغییر رنگ خواهند داد.

حیدرزاده با بیان اینکه الگوی رفتاری کرونا طی یک سال گذشته نشان داده با کوچک‌ترین بی توجهی به دستور العمل های بهداشتی می‌تواند با شدت و قدرت بیشتری شیوع یابد، اضافه کرد: شهروندان باید با جدیت بیشتری دستور العمل های بهداشتی را رعایت کنند.

وی برگزاری دورهمی های خانوادگی و دوستانه، مراسم عزا و عروسی، سفرهای غیر ضروری را از مهم‌ترین عوامل افزایش شیوع کرونا دانست و گفت: عادی انگاری خطرناک‌ترین حرکت در قبال کرونا است.

۱۰۰ بیمار بد حال کرونایی در گیلان بستری هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در حال حاضر مجموع بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی گیلان ۴۵۰ نفر هستند، اظهار کرد: ۱۰۰ نفر از این بیماران از شرایط خوبی برخوردار نبوده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر مبتلایان را سالمندان و جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، افزود: کاهش رعایت دستور العمل ها بسیار نگران کننده است و در این میان سفرهای غیر ضرور شدت انتقال ویروس کرونا را افزایش داده است.

حیدرزاده با بیان اینکه به رغم توصیه‌های مکرر مسئولان و متولیان بهداشتی هنوز شاهد شلوغی بازارها و معابر و ترددهای غیر ضرور در شهرها هستیم، گفت: امروز نگرانی ما نزدیک شدن به ایام پایان سال و آغاز خرید ایام عید است که می‌تواند بار دیگر گیلان را با مشکل مواجه کند.

وی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت دستور العمل های بهداشتی از شهروندان خواست از ترددهای غیر ضرور در معابر و حضور در اجتماعات و دورهمی ها جدا خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در بیرون از منزل استفاده از ماسک، شستن دست‌ها و عدم تماس آن با چشم و بینی و رعایت فاصله اجتماعی را مورد توجه قرار دهند.