شعله خسروی بابادی، شاعر این مجموعه شعر پیرامون کتاب یادشده به خبرنگار مهر، گفت: حفظ فرهنگ کهن و غنی ملی ایران، مدیون شعر و ادبیات است؛ شعر و انسان، دو همزاد دیرینه هستند.
وی افزود: شعر، تکیهگاه و پناه زیباترین لحظههای پرعظمت و پرشکوهِ تنهایی و خلوت و روشنترین همنشین شب غربت من بوده است؛ چند صباحی است که هستی خود را در شعر باز یافته و متقابلاً از طریق آن خود را بیان کردهام.
همچنین کرامت یزدانی (اشک)، ویراستار و ناشر این مجموعه شعر به خبرنگار مهر گفت: «انتشارات نویسندگان پارس»، اندیشههای اهل قلم را که در راستای فرهنگ، هویت، تمدن، دین، ادبیات و هنر قلم میزنند با افتخار در سرتاسر گیتی منتشر خواهد کرد تا مثل همیشه تاریخ، مردم جهان به وجود، هویت، قلم و اندیشهی ایران و ایرانی افتخار کنند.
این ناشر استان فارس، افزود: «نویسندگان پارس» بر خود میبالد که کانونی شدهاست برای اندیشه نویسندگان و شاعران سرزمین پاک فارس و بر آن است که در چاپ و نشر آثار فرهیختگان این سرزمین بسیار تلاش کند.
وی یادآوری کرد که «رقص شاپرکهای خیال» سومین اثر شعله خسروی بابادی است که توسط این انتشارات منتشر میشود و امید است که مورد پسند همگان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، «رقص شاپرکهای خیال» سروده شعله خسروی بابادی با ویراستاری کرامت یزدانی (اشک)، در قطع رقعی در هفدهم بهمن ماه جاری توسط انتشارات نویسندگان پارس در شیراز منتشر شد.
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