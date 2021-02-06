اتمام واگذاری املاک غصب شده توسط پهلوی به مردم خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح امروز در آئین اهدای ۳۲۷ فقره از استاد و املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: واگذاری زمینهای غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم در برخی از استانها زمان بر است.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ادامه داد: با همت مسئولان استانی واگذاری زمینهای غصب شده در خراسان شمالی را طی سال آینده به اتمام خواهیم رساند.
وی افزود: وظیفه ما خدمت به مردم غیور خراسان شمالی است.
فتاح تاکید کرد: در نخستین فرصت به خراسان شمالی سفر خواهیم کرد تا ضمن بازدید از امور، وظیفه خود در قبال مردم استان را انجام دهیم.
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