اتمام واگذاری املاک غصب شده توسط پهلوی به مردم خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح امروز در آئین اهدای ۳۲۷ فقره از استاد و املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: واگذاری زمین‌های غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم در برخی از استان‌ها زمان بر است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ادامه داد: با همت مسئولان استانی واگذاری زمین‌های غصب شده در خراسان شمالی را طی سال آینده به اتمام خواهیم رساند.

وی افزود: وظیفه ما خدمت به مردم غیور خراسان شمالی است.

فتاح تاکید کرد: در نخستین فرصت به خراسان شمالی سفر خواهیم کرد تا ضمن بازدید از امور، وظیفه خود در قبال مردم استان را انجام دهیم.