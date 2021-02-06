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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۲

طی سال آینده صورت می‌پذیرد؛

اتمام واگذاری املاک غصب شده توسط پهلوی به مردم خراسان شمالی

اتمام واگذاری املاک غصب شده توسط پهلوی به مردم خراسان شمالی

بجنورد- رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: واگذاری اسناد و املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم خراسان شمالی سال آینده به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح صبح امروز در آئین اهدای ۳۲۷ فقره از استاد و املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: واگذاری زمین‌های غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم در برخی از استان‌ها زمان بر است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ادامه داد: با همت مسئولان استانی واگذاری زمین‌های غصب شده در خراسان شمالی را طی سال آینده به اتمام خواهیم رساند.

وی افزود: وظیفه ما خدمت به مردم غیور خراسان شمالی است.

فتاح تاکید کرد: در نخستین فرصت به خراسان شمالی سفر خواهیم کرد تا ضمن بازدید از امور، وظیفه خود در قبال مردم استان را انجام دهیم.

کد مطلب 5139991

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