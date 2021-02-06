محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی یک سال گذشته یک هزار پروژه نهال‌کاری در مناطق بیابانی شاهرود اجراشده است، ابراز داشت: مزج، جیلان، سطوه، طرود، خارتوران و بیارجمند از جمله مناطقی هستند که این طرح‌ها در آن اجرا شدند.

وی ضمن بیان اینکه ۶۰۰ هکتار پروژه مدیریت هرز آب نیز در مناطق بیابانی شهرستان به انجام رسیده است، افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن ایجاد نقش مهمی در کنترل آب مناطق بیابانی در بهبود شرایط زندگی ساکنان حاشیه این نواحی نیز مؤثر باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه یک‌هزار هکتار پروژه آبیاری نیز برای شهرستان در دست اقدام است، ابراز داشت: برای اجرای این طرح‌ها ۲۵ میلیارد ریال اعتبار منظور شده است.

کشاورزیان بابیان اینکه طرح ۹ در ۹۹ منابع طبیعی از ابتدای سال جاری کلید خورده است، تصریح کرد: بیابان‌زدایی و مدیریت هرز آب یکی از این طرح‌ها است که باهدف تثبیت خاک و احیای پوشش گیاهی نه‌تنها امسال بلکه همه‌ساله توسط منابع طبیعی اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه منابع طبیعی با ایجاد جنگل‌های دست کاشت در حوزه مزج و جیلان توانست از فرسایش خاک جلوگیری کند، افزود: ایجاد بادشکن زنده از پیشروی بیابان به نواحی روستایی و خالی شدن این مناطق از سکنه بسیار کمک کرده است لذا از شهروندان انتظار می‌رود هرگونه تعرض و دست‌درازی به این سرمایه ارزشمند را گزارش کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.