به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره، خیام وقار کاشانی دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان گفت: امین زندگانی، حسین کیانی و یاسمن نصیری مسئولیت انتخاب نمایش‌های صحنه‌ای، این دوره از جشنواره را به عهده گرفتند.

وی با بیان اینکه جشنواره شانزدهم تئاتر مهر کاشان در ۴ بخش مسابقه‌ صحنه‌ای، نمایش‌های کودک و نوجوان، مهمـــان و ویژه و بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی از ۱۶ تا ۲۲ اسفند ماه با تلاش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی کاشان برگزار می‌شود، مهلت ارسال آثار در این جشنواره را اول اسفند ماه ذکر کرد.

امین زندگانی متولد سال ۱۳۵۱ تهران، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. وی در نمایش‌های «همسرایی مختار»، «خروسک پریشان»، «بازی تابلوی آخر»، «به من دروغ بگو»، «دو مرد و یک نیمکت»، «سرخ سوزان» و نمایش «مرغ دریایی» به ایفای نقش پرداخته است. وی جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره تئاتر فجر در سال ۷۴ را از آن خود کرده و در سریال‌های «وکلای جوان»، «به سوی پیروزی»، «راه سوم»، «روزگار جوانی»، «همسفر»، «چند دقیقه زندگی»، «معصومیت از دست رفته»، «نوعروس»، «طلسم شدگان» و همچنین در فیلم‌های سینمایی «زن شرقی»، «آدمک‌ها» و ... حضور داشته است.

حسین کیانی فعالیت هنری خود را در عرصه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری از سال ۱۳۷۵ شروع کرده و کارگردانی و بازیگری در نمایش «داستان باغ وحش»، نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه‌های «بازی خانه»، «رژیستورها نمی‌میرند»، «مضحکه شبیه قتل»، «تئاتر اجباری»، «تکیه ملت»، «همسایه آقا»، «بیداری خانه نسوان»، «اهل قبور» و «همه فرزندان خانم آغا» از جمله سوابق هنری این هنرمند است.

یاسمن نصیری متولد کاشان و بازیگر تئاتر و تصویر است که تجربه بازی در نمایش «سه عصیان»، «دچار»، «ژولیت من»، «فقط خدا میتونه ما رو از خواب بیدار کنه»، «سعادت لرزان مردمان تیره روز»، «همان همیشگی»، «دموکراسی زیر نور ماه»، «قصه ظهر جمعه»، «بینوایان»، «استرالیا» و نمایش «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» و ایفای نقش در فیلم‌های «سکوت یلدا»، «مشتری»، «عزیز» را در کارنامه خود دارد. وی همچنین عنوان بهترین بازیگر در جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان را از آن خود کرده است.