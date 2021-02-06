کمک ۱.۱میلیارد تومانی ستاد اجرایی به ادارات و مساجد هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر دانشمند اظهار داشت: پیرو عنایت و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به مردم جزیره هرمز و حسب دستور ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و همچنین مدیرعامل محترم بنیاد برکت، مبلغ یک میلیارد و صد میلیون تومان به شرح ذیل جهت تجهیز و بهسازی اماکن عمومی جزیره هرمز هزینه شد.

وی افزود: چهار دستگاه کولر ایستاده ۶۰ هزار که یک دستگاه آن به بخشداری هرمز و سه دستگاه به سالن‌های ورزشی این جزیره خریداری و اهدا شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان ادامه داد: در همین راستا ۲۰ دستگاه کولر پنجره‌ای به مدارس جزیره، دو دستگاه به دریابانی هرمز و یک دستگاه به پاسگاه انتظامی اهدا شد. دو دستگاه کولر اسپیلت به فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز، یک ست مبل به کتابخانه هرمز از سوی این ستاد اهدا گردید.

وی عنوان کرد: ۷۰ میلیون تومان کمک نقدی در این راستا تقدیم شد که ۲۵ میلیون تومان آن به زیارتگاه مولا، ۲۵ میلیون تومان به مسجد جامع، ۱۰ میلیون تومان جهت تجهیز استخر سرپوشیده هرمز و ۱۰ میلیون تومان جهت ساخت سایه‌بان پایگاه اورژانس جزیره کمک شده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان در ادامه گفت: در همین راستا ۱۴ میلیون تومان به تیم فوتبال هدف هرمز جهت خرید لباس و سایر اقلام مورد نیاز از سوی این ستاد کمک شد. یک دستگاه کولر اسپیلت به حسینیه سیدالشهدای جزیره اهدا شد و همچنین ایزوگام سقف حسینیه نیز توسط این ستاد انجام گرفت.

وی ادامه داد: دو دستگاه کولر اسپیلت به مسجد حضرت ابوالفضل، یک دستگاه تلویزیون ال ای دی، یک دستگاه کولر اسپیلت ۲۴ هزار و یک دستگاه کولر پنجره‌ای به کانون فرهنگی بانوان جزیره هرمز اهدا گردید.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هرمزگان در ادامه تصریح کرد: دو دستگاه کولر پنجره‌ای به سازمان تبلیغات اسلامی، دو دستگاه کولر اسپیلت ۲۴ هزار به کانون پرورش فکری کودکان و یک دستگاه کولر پنجره‌ای به همراه یک دستگاه دوربین به کانون فرهنگی علی ابن ابیطالب (ع) هرمز از سوی ستاد اجرایی اهدا شد.

دانشمند گفت: یک دستگاه کولر ایستاده، یک دستگاه کولر پنجره، یک دستگاه بخور نیولایزر، یک دستگاه نوار قلب، چهار دستگاه فشارسنج عقربه‌ای، دو دستگاه اتوسکوپ، یک دستگاه فشارسنج اطفال، یک دستگاه گوشی پزشکی، یک دستگاه ضربان قلب انگشتی، یک دستگاه تب‌سنج و همچنین یک دستگاه ویلچر به درمانگاه هرمز اهدا شده است.

وی افزود: از سوی این ستاد نیز دو دستگاه کولر پنجره‌ای به‌همراه دو دستگاه جاروبرقی به مسجد علی ابن ابیطالب (ع) و مسجد جامع اهل سنت هرمز و همچنین یک دستگاه کولر پنجره‌ای و یک دستگاه کولر اسپیلت ۲۴ هزار به مسجد امام حسن مجتبی (ع) جزیره اهدا گردید.