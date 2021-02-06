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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

رئیس جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان:

هزار میلیارد تومان در صنعت گوشت سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری شد

هزار میلیارد تومان در صنعت گوشت سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری شد

زاهدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: یک هزار میلیارد تومان در سال های اخیر در حوزه زنجیره ارزش صنعت گوشت قرمز این استان سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، محمدعلی نیکبخت اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به لحاظ دام و دامپروری شرایط ویژه‌ای دارد که باید از این شرایط در جهت تأمین کشور کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: استقبال بهره‌برداران در امر پرورش دام، فرصت‌های مرز آبی و خاکی و توسعه زیر ساخت‌ها، شرایط ویژه‌ای ایجاد کرده تا سیستان و بلوچستان بتواند با برنامه‌ریزی بخش اعظم کمبود گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تأمین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: هم‌اینک حدود یک هزار و ۶۸۵ واحد پرواربندی صنعتی و روستایی گوساله، ١٣واحد کارخانه خوراک دام، ۴٠ واحد بسته بندی گوشت، ١١ واحد کشتارگاه صنعتی دام، ٧۴ قرنطینه دامی در نقاط صفر مرزی و مرز مشترک با کشورهای همسایه از شاخص‌ترین زیرساخت‌های موجود تأمین و تولید گوشت قرمز در استان است.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و استانی در یک برنامه پنج ساله ١٠٠ هزار تن گوشت قرمز تأمین و تولید خواهد شد.

نیکبخت اظهار داشت: با اجرای طرح تأمین و عرضه گوشت قرمز به میزان حداقل یکصد هزار تن علاوه‌بر توسعه صنایع جانبی و تنظیم بازار داخلی کشور برای بیش‌از ٢٢ هزار نفر فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.

وی کارخانجات پوست، چرم، پودر خون و استخوان و صابون سازی را از دیگر صنایع جانبی معرفی کرد که با اجرای سند توسعه و تأمین و عرضه گوشت قرمز در استان سیستان و بلوچستان راه‌اندازی می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در شرایط بحرانی تحریم ظالمانه، تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه بومی فرصت ممتازی است تا نیازهای اساسی را در داخل کشور تولید کنیم.

کد مطلب 5140002

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