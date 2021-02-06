به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، محمدعلی نیکبخت اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به لحاظ دام و دامپروری شرایط ویژه‌ای دارد که باید از این شرایط در جهت تأمین کشور کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: استقبال بهره‌برداران در امر پرورش دام، فرصت‌های مرز آبی و خاکی و توسعه زیر ساخت‌ها، شرایط ویژه‌ای ایجاد کرده تا سیستان و بلوچستان بتواند با برنامه‌ریزی بخش اعظم کمبود گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تأمین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: هم‌اینک حدود یک هزار و ۶۸۵ واحد پرواربندی صنعتی و روستایی گوساله، ١٣واحد کارخانه خوراک دام، ۴٠ واحد بسته بندی گوشت، ١١ واحد کشتارگاه صنعتی دام، ٧۴ قرنطینه دامی در نقاط صفر مرزی و مرز مشترک با کشورهای همسایه از شاخص‌ترین زیرساخت‌های موجود تأمین و تولید گوشت قرمز در استان است.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و استانی در یک برنامه پنج ساله ١٠٠ هزار تن گوشت قرمز تأمین و تولید خواهد شد.

نیکبخت اظهار داشت: با اجرای طرح تأمین و عرضه گوشت قرمز به میزان حداقل یکصد هزار تن علاوه‌بر توسعه صنایع جانبی و تنظیم بازار داخلی کشور برای بیش‌از ٢٢ هزار نفر فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.

وی کارخانجات پوست، چرم، پودر خون و استخوان و صابون سازی را از دیگر صنایع جانبی معرفی کرد که با اجرای سند توسعه و تأمین و عرضه گوشت قرمز در استان سیستان و بلوچستان راه‌اندازی می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در شرایط بحرانی تحریم ظالمانه، تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه بومی فرصت ممتازی است تا نیازهای اساسی را در داخل کشور تولید کنیم.