سهم فرهنگ از بودجه عمومی دولت ۱.۷ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرحهای رصد خانه فرهنگی اجتماعی شورای عمومی و ۹ کارگروه تخصصی شورا را به عنوان طرح قابل اجرا در کشور انتخاب کرده است.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاست گذاری فرهنگی در قالب برنامهریزی، حمایت و نظارت را برعهده دارد اما دستگاههای دیگری که در حوزه فرهنگ کار میکنند باید مجری این سیاستها باشند در حالی که اکنون به شکل جزیرهای عمل میکنند و در زمان مشکل همه چیز را از ما مطالبه میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید قوانینی تصویب کند که یک سیاست گذاری واحد اجرا شود و دستگاههای دیگر مجری سیاستهای نظام در حوزه فرهنگ و هنر باشند، تصریح کرد: این در حالی است که عملاً این اتفاق رخ نمیدهد، همه انتظارات از ماست اما کارها را اشخاص دیگری انجام میدهند.
وی مظلومترین قشری که در حوزه فرهنگ و ارشاد وجود دارند را دارند خبرنگاران و هنرمندان برشمرد و گفت: تاکنون تجمع اعتراض آمیزی برخلاف اقشار دیگر از قشر خبرنگار شاهد نبودیم چراکه این دو قشر بسیار نجیب و آبرومند هستند در حالی که با مشکلاتی از قبیل درآمد اندک، نداشتن خانه و نبود امنیت شغلی دست و پنجه نرم میکنند.
معتمدی گفت: بر این اعتقادیم که مجلس شورای اسلامی باید قوانینی تصویب کند که سیاست گذاری برعهده یک دستگاه باشد و مجریان آن را انجام دهند چراکه به تعبیر رهبر انقلاب راه برون رفت ما از مشکلات استفاده از بودجه بخش خصوصی و اعتماد به نهادهای عمومی است.
وی با بیان اینکه وزارت ارشاد در واقع نه وظیفه تصدیگری بلکه وظیفه تولی گری را برعهده دارند، ابراز داشت: ۱.۷ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه فرهنگی میرسد که از این اعتبار شش دهم درصد مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از این بودجه ۹۰ درصد آن به حقوق و دستمزد تعلق دارد؛ اینجاست که نظارت؛ حمایت و تولیدات کم میشود، فعالیت فرهنگی شکل نمیگیرد و بخشهای خصوصی و مردمی را نمیتوان تقویت کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان ابراز داشت: ۳۰ سال است ظرفیتهای فرهنگی مردمی را میشناسم، اگر بودجههای فعالیتی در اختیار بخش مردمی و خصوصی قرار گیرد در حد اعجاز کار خواهند کرد.
وی بیان داشت: اعتبار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان اصفهان صفر است و این در شرایطی است که برخی دستگاهها ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی دارند، سیاست گذار فرد دیگری است، حمایت از ما طلب میشود و اعتبار در جای دیگر خرج میشود که این روند جای تأسف دارد.
معتمدی در پاسخ به سوالی در ارتباط با انتخابات خانه مطبوعات اصفهان و اعتراض نسبت به روند حضور برخی اعضای جدید در انتخابات خانه اظهار داشت: در ارتباط با عضو شدن تعداد زیادی خبرنگار از یک رسانه در خانه مطبوعات در روزهای آخر منتهی به انتخابات، به دلیل اینکه در اساسنامه این اجازه ذکر شده است نمیتوان ایرادی گرفت اما به این موضوع معتقدم که باید اساس نامه تغییر کند.
وی با بیان اینکه تغییر روز انتخابات کشوری بوده است، تاکید کرد: ضرورت کارآمد شدن خانه مطبوعات انتقاد درستی از سوی اصحاب رسانه اصفهان است و بر این اساس پیشنهاد میکنیم خانه مطبوعات از ظرفیت همه اعضا بهره ببرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان تصریح کرد: در این ارتباط لازم است کمیتههای تخصصی ذیل هیئت مدیره باید شکل بگیرد، و آموزش خبرنگاران، تربیت نیروی متخصص و متعهد، وضعیت مسکن و وام و حمایتهای قضائی و قانونی از خبرنگاران نیز همه از طریق خانه مطبوعات اصفهان دنبال باشد.
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