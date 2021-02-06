روسیه میزبان مسابقات جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در خبری که در این خصوص در سایت اتحادیه جهانی کشتی منتشر شده، آمده است: «ما به رأی وادا و دادگاه CAS احترام گذاشته و به همین دلیل میزبانی رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۲ از کشور روسیه گرفته و به شهر بلگراد صربستان داده شد.»

همچنین با توجه به اینکه شهر بلگراد در سال ۲۰۲۳ کاندید برگزاری رقابت‌های جهانی بود، میزبانی این رقابت‌ها به شهر کراسنویارسک روسیه داده خواهد شد.

بر این اساس کشور روسیه سال قبل از المپیک به عنوان میزبان رقابت‌های جهانی که در آن سهمیه‌های المپیک نیز به دست می‌آید، معرفی می‌شود.