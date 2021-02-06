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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۲۲

با تصمیم اتحادیه جهانی؛

روسیه میزبان مسابقات جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ شد

روسیه میزبان مسابقات جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ شد

اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفت رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۳ میلادی به میزبانی شهر کراسنویارسک روسیه برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خبری که در این خصوص در سایت اتحادیه جهانی کشتی منتشر شده، آمده است: «ما به رأی وادا و دادگاه CAS احترام گذاشته و به همین دلیل میزبانی رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۲ از کشور روسیه گرفته و به شهر بلگراد صربستان داده شد.»

همچنین با توجه به اینکه شهر بلگراد در سال ۲۰۲۳ کاندید برگزاری رقابت‌های جهانی بود، میزبانی این رقابت‌ها به شهر کراسنویارسک روسیه داده خواهد شد.

بر این اساس کشور روسیه سال قبل از المپیک به عنوان میزبان رقابت‌های جهانی که در آن سهمیه‌های المپیک نیز به دست می‌آید، معرفی می‌شود.

کد مطلب 5140009

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