هوای اصفهان همچنان ناسالم است/شاخص کیفی ۱۱۳

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوای شهر اصفهان اظهار داشت: کیفیت هوای این شهر طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح امروز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

وی افزود: شاخص کیفی هوای اصفهان در روز گذشته نیز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۵۴ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده بود.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شاخص کیفی هوا در احمد آباد با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۵۱ در وضعیت قرمز ثبت شده است، ابراز داشت: شاخص کیفی هوا در استانداری ۱۰۴، خرازی ۱۴۵ و رودکی ۱۱۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در ایستگاه پروین ۸۴ و سگزی ۶۰ قرار دارد، افزود: کیفیت هوا در این ایستگاه‌ها در وضعیت سالم ثبت شده است.

صادقیان در خصوص کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان اصفهان گفت: در حال حاضر کیفیت هوا در شاهین شهر با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۶۷ در وضعیت ناسالم برای عموم است.

وی گفت: کیفیت هوای مبارکه نیز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۸۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.