سیاست دولت در پهنای باند استقلال فضای مجازی را زیرسوال می برد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک در دهه فجر و با محور «استقلال در فضای مجازی» با حضور دکتر کامیار ثقفی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و جمعی از صاحبنظران حوزه فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه صاحبنظران حوزه فضای مجازی با تبیین اهمیت تحقق مفهوم استقلال در فضای مجازی، خواستار اعلام موضع صریح اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور و مسئولان دولت، راجع به توسعه پهنای باند اینترنت شدند.

فعالان فضای مجازی پاک اظهارات اخیر رئیس جمهور در طرح موضوع توسعه پهنای باند اینترنت را بدون تبیین کارشناسی و عدم ارائه تعریف مشخص، اقدامی انحرافی و خلاف منافع ملی عنوان کرده و اعلام کردند که سیاست اعمالی دولت در حوزه پهنای باند، استقلال کشور در فضای مجازی را زیر سوال می‌برد.

شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند که مخالف توسعه پهنای باندی هستند که نفع آن به سرویس دهنده خارجی می‌رسد و اشتغالی که ایجاد می‌کند پایدار نبوده و با اراده سرویس دهنده خارجی قابل مسدود شدن است. بر عکس کاملاً موافق توسعه پهنای باند داخلی هستند.

به اعتقاد صاحبنظران فضای مجازی پاک، رئیس جمهور درک صحیحی از استقلال در زیست بوم فضای مجازی ندارد. بر این اساس از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواسته شد که طرح و سند محکمی برای ایجاد استقلال فضای مجازی مطابق با سیاست‌های مورد نظر مقام معظم رهبری ارائه کنند.

استقلال فضای مجازی به معنای عدم ارتباط با دنیای بیرون نیست

در این جلسه کامیار ثقفی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مساله استقلال ذیل تحقق انقلاب اسلامی، گفت: هدف غایی انقلاب اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ بدین ترتیب که با محقق شدن جامعه اسلامی، این جامعه به عنوان الگویی برای تمدنی جدید، به بشر ارائه می‌شود؛ به گونه‌ای که سایر جوامع متناسب با اقتضائات خود نسبت به بومی سازی این الگو اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع استقلال به عنوان یک ارزش اسلامی و به معنی آزادی ملت و حاکمیت از تحمیل و زورگویی استکبار است، ادامه داد: در بیانیه گام دوم نیز که تبیین عملیاتی فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی است، سرفصل اساسی پنجم به استقلال و آزادی اختصاص یافته است. بدیهی است ضمن تعریف و تبیین صحیح از استقلال در فضای مجازی باید نسبت به تحقق آن نیز اقدام کرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نقش نیروی جوان متعهد در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی پرداخت و تشکیل جریان‌های حلقه‌های میانی به منظور هدایت، تمرکز و پیگیری و فعالیت‌های مستمر جامعه در قالب یک حرکت عمومی به سمت چشم انداز جمهوری اسلامی (تمدن نوین اسلامی) را به عنوان مطالبه مهم رهبر انقلاب برشمرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا استقلال فضای مجازی به معنای مرزبندی است، گفت: مطابق با تعریفی که از استقلال در سرفصل اساسی پنجم بیانیه گام دوم انقلاب آمده است، استقلال را عدم ارتباط با دنیای بیرون تلقی نمی‌کنیم و برعکس از آنجائیکه به دنبال تحقق تمدنی نوین هستیم، ظرفیت فضای مجازی را به عنوان یک فرصت بی نظیر و تسهیل کننده و شتابدهنده حرکت جریان انقلاب به سمت آرمانهای والای آن می‌دانیم.

دکتر ثقفی تاکید کرد: رویکرد تحقق استقلال در فضای مجازی در تباین کامل با تسلیم شدن در برابر خواسته‌های استکبار است؛ هم اکنون شاهد هستیم استکبار با هدف قرار دادن جوانان که موتور قدرتمند پیشرفت در جامعه بوده‌اند، به دنبال از کار انداختن این نقطه قوت کشور از طرق مختلف از جمله فضای مجازی است. ملاحظه می‌کنید بسیاری از ظرفیت‌های علمی و کاری به روی ایرانیان در فضای مجازی بسته و غیر قابل دسترس است، اما همه آنچه که جوان ایرانی را می‌تواند به سمت جاذبه‌های نفسانی و امور لهو ببرد به صورت برنامه ریزی شده دنبال می‌شود و برای آن سرمایه گذاری شده است. حاصل آن تهی کردن جوان از عنصر تعهد و از کار افتادن قوای مولد کشور است.

سهل انگاری مدیران در واگذاری میدان فضای مجازی به بیگانه‌ها

وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری در سال ۹۵ مبنی بر در اشغال بیگانه بودن بخش اعظمی از فضای مجازی کشور، گفت: تعبیر ما از استقلال، توانایی حکمرانی در فضای مجازی کشور است اما به دلیل سهل انگاری کارگزاران نظام خصوصاً در سالهای اخیر، این میدان به بیگانه واگذار شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه به دلیل عدم طراحی و تصویب معماری کلان برای فضای مجازی کشور و در نتیجه نبود راهبردهای مصوب در این فضا، اقدامات انجام شده و زیرساخت‌های ایجاد شده منجر به بهره گیری بیشتر جریان استکبار و تسلط بیشتر آن بر فضای مجازی کشور شده، ادامه داد: در خصوص موضوع پهنای باند سوال این است که چند درصد از نیازهای مردم در حوزه اشتغال و تعاملات اجتماعی مربوط به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور است؟

وی ادامه داد: گفته می‌شود نزدیک به ۸۰ درصد این نیازها محدود به جغرافیای آن کشور است و لذا اولویت اساسی تقویت پهنای باند داخلی کشور است. یکی از دلایل ضرورت شکل گیری شبکه ملی اطلاعات کشور، پاسخ به این نیاز اساسی بوده است. حال آنکه امروز می‌بینیم غالب پهنای باند کشور در اختیار سرویسهای خارجی است که سیاستها، فرهنگ و اهداف خود را به کشور دیکته می‌کنند. به خاطر دارید چگونه تصمیم گرفتند راسا یکی از پوسته‌های داخلی را از گوشی‌های مردم پاک کنند.

ثقفی گفت: تا زمانی که اینستاگرام در خدمت موضوعات مفسده برانگیز است، هیچ‌گونه محدودیتی بر آن اعمال نمی‌شود اما اگر از این بستر به عنوان ابزاری برای ترویج معارف جبهه مقاومت استفاده شود، صاحبان این پلتفرم به سرعت آن محتوا را حذف می‌کنند و یا نسبت به مسدود کردن صفحاتی که مبلغ افتخارات ملی ما هستند اقدام می‌کنند. آیا این به معنای سلطه و نفی استقلال ما در فضای مجازی نیست؟

وی با بیان اینکه بومی سازی فناوری، نیازمند حمایت حاکمیت است، افزود: برجسته کردن موضوع فیلترینگ فرافکنی و با هدف دادن آدرس غلط است. حرف ما این است که دولت به همان اندازه که به پایداری سیستم‌های خارجی اهتمام دارد، نسبت به کارکردهای سرویس‌های بومی هم اهتمام داشته است. دولت در مقطع توسعه پیام رسان های بومی، به تکلیف خود به درستی عمل نکرد. فرماندهی این فضا و آن قرارگاهی که انتظار می‌رفت این فضا را فرماندهی کند، به وظایف خود به درستی عمل نکرد.

ثقفی تقصیر اصلی در عدم استقلال در فضای مجازی را متوجه متولیان و کارگزاران مسئولی عنوان کرد که نسبت به اهمیت تساهل داشته و بعضاً از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفته‌اند.

وی گفت: ما نمی‌گوییم همه چیز را باید خودمان تولید کنیم اما انتظار این است که در زیرساخت‌های حیاتی کشور در فضای مجازی، استقلال داشته باشیم.

وی یکی دیگر از نشانه‌های وابستگی ما در فضای مجازی را استفاده تام از الگوی تعاملات اجتماعی و ارتباطاتی آمریکایی‌ها دانست و گفت: الگوی حاکم بر مناسبات اجتماعی ما دچار وابستگی است و بدین ترتیب. عدم استقلال ما در فضای مجازی محدود به جنبه‌های فنی نیست.

فارغ از هیاهوهای سیاسی، مسیر روشن است

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۰ نسبت به فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی، روشنگری داشته‌اند. دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی این فضا، با هدف هم افزایی، سیاستگذاری، هدایت و مدیریت بوده است.

وی با بیان اینکه مشکل این است که ما در کشور با یک آفتی مواجه هستیم که در جایگاه و مسئولیت‌های خودمان عمل نمی‌کنیم تاکید کرد: جهت گیری کلی نظام را رهبری مشخص می‌کنند و سیاست‌های کلی در حوزه فضای مجازی نیز از طرف ایشان به مناسبت‌های مختلف ابلاغ شده اما مجریان و کارگزاران به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ این بی توجهی، معضل کشور ما است.

ثقفی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی در جایگاه حقیقی خود ظاهر نشده است، گفت: در این شورا کمتر به موضوعات اصلی کشور در فضای مجازی پرداخته می‌شود؛ انباشتگی موضوعات به گونه‌ای است که این شورا چنانچه جلسات روزانه هم داشته باشد زمان زیادی برای جبران عقب ماندگی‌ها لازم است.

وی با بیان اینکه همچنان مشکل ما در فضای مجازی، ناهماهنگی است و در اجماع برای یک الگوی پیشرفت در حوزه فضای مجازی موفق نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: نقشه راه اصلی، بیانیه گام دوم است و فارغ از هیاهوهای سیاسی، مسیر روشن است. اما شاهد فضای به شدت سیاست زده‌ای هستیم و دوقطبی‌هایی شکل گرفته باعث شده شورا در جهت اهداف تأسیس آن حرکت نکند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در فضای مسموم، پیشنهادها اثربخشی لازم را ندارد و بحث‌های کارشناسی هم به جایی نمی‌رسد، تعامل و هم افزایی جبهه انقلاب برای استقلال فضای مجازی را یک ضرورت دانست.