برنامه اجراهای روز هشتم «تئاتر فجر» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، امروز شنبه ۱۸ بهمنماه همزمان با روز هشتم سیونهمین جشنواره تئاتر فجر مجموعه تئاتر شهر، تئاتر مولوی، تماشاخانه ایرانشهر و تالار حافظ میزبان اجراهای صحنهای آثار این دوره از جشنواره خواهند بود.
* اجراهای صحنهای
تالار وحدت از ساعت ۱۸:۳۰ میزبان اجرای نمایش «اپیدمی» به کارگردانی رضا پورتراب زاده خواهد بود.
در مجموعه تئاتر شهر هم تالار اصلی در تمام روزهای برگزاری جشنواره از ساعت ۱۸ میزبان اجرای نمایش «گرگاسها یا روز بخیر آقای وزیر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی خواهد بود.
«کمان ابرو» به کارگردانی حمید ابراهیمی امروز ساعت ۱۷ در تالار چارسو اجرا میشود. تالار سایه در ساعت ۱۵ میزبان اجرای نمایش «ژوان» به کارگردانی داوود پورحمزه خواهد بود و «عمو هاشم» به کارگردانی داوود فتحعلی بیگی هم در ساعت ۱۷ در تالار قشقایی روی صحنه میرود.
در تئاتر مولوی و در ساعت ۱۵ نمایش «روییدن» به کارگردانی شعیب مکتبداری اجرا میشود.
تماشاخانه ایرانشهر هم در ۲ سالن ناظرزاده و سمندریان میزبان آثار این دوره از جشنواره است. امروز در سالن ناظرزاده و در ساعت ۱۷ نمایش «تتراکرومات» به کارگردانی محمدجواد سرامی روی صحنه میرود. ساعت ۱۹ هم نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود» به کارگردانی افشین زمانی در سالن سمندریان روی صحنه میرود.
در تالار حافظ هم نمایش «نسخ» به کارگردانی امیرحسین غفاری در ساعت ۱۹ اجرا می شود.
* نمایشهای خیابانی
امروز شنبه ۱۸ بهمنماه و در بخش نمایشهای خیابانی و دیگرگونهها، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در محوطه مقابل تالار وحدت به ترتیب نمایشهای «بیست عدد آخر را من نشمردم»، «میه رکی کوو»، «مضحکه در مضحکه»، «روز آرمیتا»، و «ترور آفتاب» اجرا میشود.
در محوطه آبنمای بازار بزرگ «ایرانمال» هم در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۱۹ نمایش های «بیست عدد آخر را من نشمردم» و «میه رکی کوو» اجرا خواهد شد.
«ایوان انتظار» مترو میدان ولیعصر (عج) هم امروز در ساعت ۱۱ میزبان اجرای نمایش «مجلس حماسهخوانی نفر ششم» و پس از آن در ساعت ۱۱:۳۰ میزبان نمایش «روز آرمیتا» خواهد بود.
نمایش «گراز گریزان» به کارگردانی حسین پوریزدان امروز و فردا در ۲ نوبت ۱۰ و ۱۴ در آمفیتئاتر زندان اوین اجرا میشود.
* دیگرگونهها
نمایش «دموکراسی سفارشی» به کارگردانی میلاد جباری مولانا هم در بخش «دیگرگونهها» امروز در ساعت ۱۸:۳۰ در باغ موزه قصر اجرا میشود. اجرای این نمایش تا ۱۹ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
نمایش «آنتروپی» به کارگردانی زهرا رفیعی در این بخش از ساعت ۱۶ در فضای مجازی اجرا میشود. اجرای این نمایش تا ۱۹ بهمن ادامه خواهد داشت.
نمایش «است» به کارگردانی جعفر حجازی از ساعت ۱۳ امروز از مبدأ خیابان خارک اجرای خود را آغاز میکند. نمایش «تناسخ» به کارگردانی مهیار جوادیها امروز ساعت ۱۵ بهصورت گردشی اجرا خواهد داشت. این اجرا تا ۱۹ بهمن ادامه دارد.
* نمایشهای رادیویی
امروز در بخش اجراهای رادیویی ۲ نمایش «سین جیم» به کارگردانی علی بهرامی در ساعت ۱۶ و نمایش «جزیره ۱۳۰» به کارگردانی علی حسین قلیزاده در ساعت ۱۸ در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد اجرا خواهد شد.
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه تا۲۰ بهمن در حال برگزاری است. آدرس سایت جشنواره www.fitf.ir است.
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