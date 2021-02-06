محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وزش باد شدید همراه با گردوخاک از امروز شنبه غرب زاهدان و سایر مناطق مرکزی استان سیستان و بلوچستان را فرا میگیرد.
وی با اشاره به اینکه وزش باد شدید در روز یکشنبه در شهرستانهای زاهدان، تفتان، ایرانشهر، دلگان و میرجاوه ادامه دارد، افزود: طی این مدت وزش باد در نقاط مستعد منجر به خیزش گردوخاک، کاهش شعاع دید افقی و کاهش کیفیت هوا میشود.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: توصیه میشود در زمان وزش باد از سفرهای غیر ضروری پرهیز و از فعالیت در ارتفاعات به ویژه کارهای ساختمانی خودداری شود.
وی با اشاره به اینکه طی این مدت احتمال کاهش دید در جادههای مواصلاتی، اختلال در ترددهای زمینی و ریلی و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و گلخانهها وجود دارد، تصریح کرد: انتظار میرود وزش باد تا عصر یک شنبه در استان ادامه داشته باشد.
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