به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در نشست خبری با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: درباره لایحه بودجه انتقاداتی در برخی رسانه ها مطرح شد که مشخص نشده است لایحه دولت به رأی گذاشته شده یا گزارش کمیسیون تلفیق؛ این ایراد وارد نیست، چرا که هر طرح یا لایحه ای که از روز اول وارد مجلس می‌شود تا به قانون تبدیل شود، در این فاصله اگر طرح باشد به آن طرح اطلاق می شود و اگر لایحه باشد به آن لایحه اطلاق می شود از این رو لایحه ای که به مجلس می آید و در کمیسیون بررسی می شود تا پایان بررسی عنوان آن لایحه است.

ابهامی در مورد نحوه رأی گیری بودجه وجود نداشته است

وی با بیان اینکه رئیس مجلس هنگام رأی گیری به صراحت اعلام کرد که اگر کلیات لایحه بودجه تصویب شود، وارد جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق می شویم، افزود: به همین جهت هیچ ابهامی در ارتباط با اعلام رأی و نحوه رأی گیری بودجه ۱۴۰۰ وجود نداشته است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: از ابتدای ورود لایحه به مجلس، ابهاماتی در اذهان نمایندگان وجود داشت و دولت هم در هیچ مرحله ای با اصلاحات کمیسیون تلفیق همراهی نکرد، حتی در جلسه بررسی کلیات بودجه نیز نماینده دولت به صراحت اعلام کرد «ما این تغییرات را قبول نداریم.»

فرهنگی گفت: بالاخره اجرا کننده، دولت است از این رو وقتی اعلام می کند ما همراهی نمی کنیم طبیعی است که نمایندگان هم نظر مساعد ندهند.

وی درخصوص وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از رد شدن آن از سوی مجلس، توضیح داد: در اصل اینکه دولت چه انجام خواهد داد، بنده اطلاع دقیقی ندارم، چرا که مواضع متناقضی از دولت مطرح می شود، اما آنچه مسلم است در آیین نامه داخلی مجلس در مواردی که کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را تایید کرده باشد و صحن علنی آن را رد کند، ما شاهد سکوت آیین نامه هستیم؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد در تبصره ای از ماده ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که به سایر مواد آیین نامه مراجعه شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اگر دولت لایحه جدیدی ارائه کند، مسلماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و اگر لایحه ارائه نکند، مجلس مجبور است رأساً وارد این موضوع شده و تا سه دوازدهم مصوب کند، افزود: یا اینکه اگر دولت بیشتر از سه دوازدهم بخواهد، باید لایحه بدهد.

فرهنگی افزود: در اصل تصویب کلیات یک لایحه به معنای ورود به جزئیات است، حال این لایحه تغییرات داشته یا نداشته باشد، از این رو زمانی که کلیات لایحه به رأی گذاشته می شود بنا براین است که بعد از تصویب کلیات آن وارد جزئیات یا همان گزارش کمیسیون های تخصصی شویم که در اینجا کمیسیون تخصصی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق است.

وی با بیان اینکه درباره «رد» کلیات لایحه بودجه، اتفاق خاصی که خارج از رویه مجلس باشد، صورت نگرفت، اظهار داشت: اما از یک جهت متفاوت عمل شد که بعد از رد شدن کلیات، آیا لایحه به کمیسیون مربوطه بازمی گردد و یا مانند سایر طرح ها و لوایح از مسیر رسیدگی مجلس خارج می شود؟ که باید گفت با توجه به اینکه لایحه بودجه، احکام خاصی دارد و در گذشته برداشت این بوده که باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و حتی یکی دو مورد نیز اینگونه انجام شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در واقع مرجع تشخیص آن هیئت رئیسه مجلس است بنابراین در این خصوص هیئت رئیسه به طور مشخص وارد موضوع شده و بحث های مختلفی صورت گرفت که دو برداشت وجود داشت که این برداشت ها به رأی گذاشته شد و در نهایت اکثریت نظر به بازگشت لایحه به دولت را داشتند.

طرح شفافیت آرای نمایندگان را به نتیجه می‌رسانیم

وی همچنین درخصوص مخالفت مجلس با کلیات طرح «شفافیت آراء نمایندگان»، اظهار داشت: با سه رای، دو-سوم حاصل نشد. بعضی رسانه ها به این نکته اشاره کرده بودند که چون مغایر آیین نامه بود رای نیاورد، خیر- در قانون اساسی برای هر موضوعی که به آیین نامه داخلی مجلس مربوط است [چه کلیات و چه جزئیات] نصاب دو-سوم تعیین شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه کسر سه نفر و عدم رأی آوری این طرح به معنی خارج شدن آن از دستور کار نیست و آیین نامه راهکارهایی پیش بینی کرده که از آن استفاده می شود، افزود: برخی نگرانی های نمایندگان هم در بررسی رفع می شود و تلاش می کنیم که موضوع شفافیت حتما به نتیجه برسد.

فرهنگی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: در رسانه ها اعلام کردند که این طرح توسط شورای نگهبان رد شده است در حالی که این واقعیت ندارد و این طرح به طور کامل رد نشده بلکه ایراداتی در برخی مواد از سوی شورای نگهبان مطرح شده که همه قابل رفع است.

وی اضافه کرد: امیدواریم در روزهای آینده با رفع ایراد شاهد قانون معینی برای انتخابات ریاست جمهوری باشیم که این امر قطعا قبل از انتخابات به انجام می رسد.

سخنگوی هئیت رئیسه مجلس همچنین درباره سفر رئیس مجلس به کشور روسیه، گفت: ما همواره دیپلماسی پارلمانی داشته و بخشی از آن توسط رئیس مجلس انجام می شود و دعوت به این سفر نیز از مدت ها پیش توسط رئیس مجلس دومای روسیه انجام شده بود.

قالیباف به روسیه می رود/ سفرهای رئیس مجلس تابع پروتکل است

فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر فرصتی پیش آمده و هماهنگی های لازم برای این سفر صورت گرفت، افزود: اصل اینکه این سفر در چه راستایی صورت می گیرد باید گفت که در راستای دیپلماسی پارلمانی است، چرا که ما با روسیه مواضع مشترک بسیاری داریم و روسیه همواره در جریانات اخیر بین المللی از حامیان ما بوده و طبیعی است که هر چه مراودات بیشتر باشد، برای رفع مشکلات کشور نیز مفید خواهد بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه سفرهای رئیس مجلس تابع پروتکل هایی است که یکی از آنها دعوت است، گفت: بدین معنی که باید با دعوت طرف مقابل صورت گیرد که ما در تمام ادوار مجلس این دعوت ها و سفرها را داشته ایم که برخی مواقع گروه های دوستی پارلمانی و کمیسیون ها نیز رئیس مجلس را در این سفرها همراهی می کنند که به طور قطع می توان گفت آثار مثبتی دارد.