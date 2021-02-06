۴۸۰۰ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در آذربایجان غربی تشکیل شد

محمد اقوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال چهار هزار و ۸۵۳ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شده است، افزود: از این تعداد چهار هزار و ۸۲۸ فقره پرونده توسط شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شده است.

وی با بیان اینکه صاحبان این پرونده‌ها به بیش از شش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند، گفت: سوخت، سیگار، البسه بیشتر کالاهای قاچاق در استان را به خود اختصاص داده اند.

اقوامی با اشاره به اینکه امسال عدم درج قیمت، گرانفروشی بیشترین تخلفات گزارش شده به تعزیرات حکومتی استان است، افزود: عدم درج قیمت با دو هزار و ۶۷۱ فقره و گرانفروشی با دو هزار و۶۰۴ فقره بیشترین حجم پرونده‌های تخلف گزارش شده در طول سال جاری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ادامه داد: کم فروشی با یک هزار و ۷۴۴ فقره پرونده، تقلب در عرضه کالا با ۷۱۰ فقره، عدم صدور فاکتور ۶۵۴ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسان با ۴۱ فقره عرضه خارج از شبکه ۳۵۵ فقره سایر تخلفات گزارش شده به تعزیرات حکومتی استان است.

وی از محکومیت ۲۳۸ میلیارد ریالی صاحبان پرونده‌های تخلف در بخش کالا و خدمات در استان طی سال جاری خبر داد و افزود: امسال ۱۱ هزار و ۶۷۷ فقره پرونده در بخش تخلف کالا و خدمات در استان تشکیل شده است.

اقوامی با اشاره به رشد سه درصدی پرونده‌های تخلف کالا و خدمات در استان، عنوان کرد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۴۳ فقره پرونده توسط شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی و مختومه شده اند.