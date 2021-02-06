به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست نقد و بررسی «دانشنامه فلسفه دین» برگزار میشود.
سخنرانان این نشست رسول رسولی پور، مسعود صادقی و انشاالله رحمتی هستند.
دبیر علمی جلسه هم مالک شجاعی است.
نشست نقد و بررسی «دانشنامه فلسفه دین» روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود.
علاقمندان به حضور در این نشست میتوانند از طریق اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی به آدرس https://www.instagram.com/iranianhht.ir نشست را دنبال کنند.
نشست نقد و بررسی «دانشنامه فلسفه دین» از طریق اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست نقد و بررسی «دانشنامه فلسفه دین» برگزار میشود.
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