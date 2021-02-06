۲۷ فروند انواع شناور در هرمزگان تعمیر و وارد چرخه فعالیت شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا محمدی کرجی ران حفاظت از سطح آمادگی عملیات شناورهای خدماتی بندر شهید رجایی را یکی از مهمترین وظایف و راهبردها اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی این اداره کل عنوان کرد و گفت: بر اساس ترسیم تقویم کاری نظامند کلیه شناورها با کاربری‌های مختلف به منظور ارائه خدمات بهتر به شکل ادواری مراجعه و نیازمندی‌های فنی و موتوری آنها برطرف می‌شود.

وی افزود: طی ده ماهه سال گذشته ۲۷ فروند انواع شناورها که بخش از آنها در آب‌های دیگر بنادر جنوبی کشور فعالیت می‌نمودند در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندر شهید رجایی و کشتی سازی های استان هرمزگان رفع عیب شده اند.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی وزیر آبی یدک کش خلیج فارس ۴ گفت: شناور مذکور در مورخه سیزدهم بهمن ماه ۹۹، آب گیری و بر روی سرسره تعمیراتی مستقر تا طی مدت زمان یک ماه تعمیرات برروی این شناور صورت پذیرد.

محمدی کرجی ران مهمترین مأموریت این شناور را شرکت در عملیات پهلو دهی و جداسازی کشتی‌های تجاری و نفتی عنوان کرد و ادامه داد: این شناور پرقدرت (۴۴۰۰ اسب بخار و توان کشش آن بیش از ۵۰ کیلو نیوتن) با برخورداری از نوع رانش سمتی که قادر است به همه جهات نیرو وارد نماید در عملیات مقابله با آتش و آلودگی و همچنین اسکورت کشتی‌ها نیز ایفای نقش می‌کند.