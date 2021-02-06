ادعای سخنگوی AFC عجیب بود/ دروغی برای میزبانی در کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری درباره میزبانی باشگاه فولاد برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به رادیو تهران گفت: مکاتبات ما طبقه بندی شده است و موظف هستیم آن را از طریق فدراسیون ارسال کنیم. این درخواست را به فدراسیون داده‌ایم. هشت روز پیش با خانم حمیرا اسدی هماهنگی کردیم و درخواستمان را دادیم. جالب بود که شب گذشته یکی از رسانه‌ها نوشته بود هیچ تیم ایرانی اعلام آمادگی نکرده است. می‌توانم درخواستمان را روی سایت باشگاه بگذارم تا عزیزان متوجه شوند دروغی در کار نبوده است. بر اساس موازین اقتصادی و چشم انداز خود و حساب شده این درخواست را دادیم. تکذیب سخنگوی AFC مایه تعجب بود. مستنداتمان قابل انتشار است. در این زمینه گام اول را برداشته‌ایم.

مدیرعامل باشگاه فولاد درباره اینکه آیا امکان دارد فدراسیون فوتبال این درخواست را به AFC نفرستاده باشد؟ تصریح کرد: من این خبر را دیشب دیدم. گذاشته‌ام امروز بررسی کنم. اینکه چطور به AFC اعلام نشده و سخنگوی کنفدراسیون آسیا به صراحت تکذیب می‌کنند برای ما هم جای سئوال است. حتی در پیامم به خانم اسدی اعلام کردم اگر صلاح می‌دانید درخواستمان را مستقیم برای AFC بفرستیم که اعلام کردند اجازه بدهید خودمان این کار را می‌کنیم.

آذری درباره شرایط گرفتن میزبانی لیگ قهرمانان تصریح کرد: این میزبانی خیلی مهم و خیلی سخت است. شهر اهواز قابلیت برگزاری مسابقات را دارد. پیشنهاد داده‌ایم چون حق و حقوقمان بوده است. اگر به مرحله گروهی صعود کنیم در گروه السد قطر قرار می‌گیریم و این کار را برای ما خیلی سخت می‌کند. باید بپذیریم امکانات قطر را نداریم. بین مسابقه پی آف و مرحله گروهی هم هفت روز فرصت است و چهار روز قبل از شروع مسابقه باید در محل برگزاری باشیم کار را سخت می‌کند.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با مقایسه نتایج این فصل و فصل گذشته فولاد ادامه داد: سال گذشته در هفته پانزدهم، با ۲۳ امتیاز رده هفتم بودیم. امسال با ۲۰ امتیاز، یک هفته مانده به دور پایانی در رده پنجم جدول هستیم. شرایط امسال لیگ با سال گذشته خیلی متفاوت است. سال گذشته تیم‌ها یکسری تیم‌ها تا نیم فصل خودشان را کامل از بقیه جدا کردند. امسال تا امتیاز ۱۸، همه تیم‌ها در جدول به یکدیگر چسبیده‌اند. چیزی که ما را خوشحال می‌کند این است با تمام تیم‌های مدعی در اهواز بازی داریم.

آذری خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکل ما بسته بودن پنجره نقل و انتقالات است. نامه جدید دادگاه عالی ورزش چند روز پیش برایمان ارسال شد و در این نامه ادله جدید خواستند که "چرا به دنبال باز کردن پرونده موقت هستید. " چیزی که ما را در فشار قرار می‌دهد بسته بودن این پنجره است. با استراتژی جواد نکونام سرمربی تیم باید تیم را برای لیگ قهرمانان آسیا تقویت کنیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد در پایان گفت: اگر دادگاه CAS اجازه ندهد، نمی‌توانیم بازیکن جدید بگیریم. هواداران فولاد بدانند به عنوان یک مدیر غیر بومی اصفهانی که اینجا خیلی روی آن تاکید می‌شود، تمام توانم را در فولاد به کار برده‌ام. اگر هواداران و همکارانم در فولاد و پشتیبانی شرکت فولاد نبود این اتفاق نمی‌افتاد. باز کردن پنجره حتی به صورت موقت سخت است. اگر فولاد ابتدای فصل هم چند بازیکن گرفت، اتفاق خوبی بود.